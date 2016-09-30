به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه پنجشنبه در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: قرار است با اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی شوک‌های استان گلستان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیم و تنوع قومی شوک‌های طبیعی و بیرونی به استان وارد و شرایط تولید و اشتغال گلستان را آسیب‌پذیر کرده است، افزود: هدف از اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از این شوک‌هاست.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ۲۰۰ طرح و پروژه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان تعریف‌ شده و همچنین برش استانی پروژه‌های ملی حرکت و تکاپو برای استان گلستان تدوین‌شده است.

میدری خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در برش استانی زهکشی اراضی و آبیاری یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی و توسعه گازرسانی به هفت هزار خانوار استان تعریف و تصویب‌ شده و در حال اجراست.