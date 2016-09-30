توانمند کردن مردم در اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله میرزایی شامگاه پنج‌شنبه در کار گروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: پیوست‌های علمی و آموزشی در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی موردتوجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه به توانمند کردن مردم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی توجه نشده است، افزود: باید پیوست آموزشی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود تا ضمانتی برای اجرا پیدا کند.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیروی انسانی را نقش‌آفرین در موضوعات اقتصادی دانست و تصریح کرد: کم‌ توجهی به بخش نیروی انسانی همه فرآیندها را دچار خلل می‌کنند از این‌ رو نیروی انسانی از توانایی‌های سازمان به شمار آمده و نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید به آن پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه باید برش‌های دهستانی در آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شود، ادامه داد: تا کنون در ۴۰ درصد از مناطق محروم روستایی برش‌ها انجام‌ شده است.

میرزایی با بیان اینکه پیوست آموزشی از موضوعات مهم و اثرگذار در اجرای اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: برخی از سازمان‌ها مشارکت و همراهی مناسبی در انجام تعهدات خود در این حوزه نداشته‌اند که در صورت تداوم اسامی آنهااعلام می‌شود.