نمایندگان ایران دو مدال برنز کسب کردند/ حسینعلی نظری حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، این دوره از مسابقات پومسه روز گذشته به میزبانی پرو در شهر «لیما» آغاز شد که تیم پومسه سه نفره زنان کشورمان در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال با ترکیب مرجان سلحشوری، مهسا صادقی و فاطمه قاسمی و کسب ۸.۱۳ امتیاز به مقام سوم رسید و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد.



در این بخش تیم چین تایپه با کسب ۸.۲۲ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت، تیم ویتنام با کسب ۸.۱۴ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم مکزیک با کسب ۸.۱۱ امتیاز به همراه تیم کشورمان روی سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت.



همچنین تیم پومسه دو نفره کمتر از ۳۰ سال نیز با کسب امتیاز ۸.۱۰ به مدال برنز دست یافت. در این رده تیم کره‌جنوبی با کسب ۸.۲۴ قهرمان شد، تیم تایلند با ۸.۱۶ عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم ترکیه با امتیاز ۸.۰۸ مشترکا با ایران سوم شدند.ضمن اینکه در بخش انفرادی رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال، حسینعلی نظری، نتیجه را به نماینده برزیل واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.



در این دوره از مسابقات جهانی سیستم برگزاری مسابقات در بخش پومسه تغییر کرده و برای نخستین بار همزمان بر روی یک شیاپچانگ دو پومسه رو به اجرای فرم و رقابت می پردازند.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پومسه با حضور ۷۶۲ پومسه رو از ۵۲ کشور در شهر لیما جریان دارد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.