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۹ مهر ۱۳۹۵، ۷:۴۴

با رای هیات داوران؛

۱۰نمایش برترتئاتر خیابانی مریوان به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند

۱۰نمایش برترتئاتر خیابانی مریوان به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند

سنندج- ۱۰ نمایش برگزیده در بخش های آیینی و آزاد یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان راهی جشنواره بین المللی فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان پنج شنبه شب  در فضای باز محوطه دریاچه زریبار با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و دو تن از معاونان وی، استاندار کردستان و جمع دیگری از مسئولان استانی وشهرستانی برگزار شد.

نمایش بزم و رزم به کارگردانی ابوالفضل  طبسی از سبزوار، دی زنگروبه کارگردانی هیام احمدی و فرامرز غلامیان  از آبادان و بونک بهینی به کارگردانی غنچه شکوهی و محسن اردشتیر از آمل در بخش آیینی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

در بخش آزاد هم نمایش های داستان مردم به کارگردانی پیام عزیزی از تهران، آقای دلواپس از سنندج، سکوت رنگ ها از مریوان، روایت پیچیده یک کلنگ زنی از تفرش، مستند پخش نشده میرزا از تهران و در بازی آخر راهی رای خروج نیست از بوکان، به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند.

کد مطلب 3782842

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