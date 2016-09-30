۱۵غیرنظامی افغان در حملات هوایی آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که در حمله هوایی نیروهای آمریکا به استان شرقی نانگارهار افغانستان دست کم ۱۵ غیرنظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.

در همین راستا، «هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان» (یوناما) با انتشار بیانیه ای خواستار انجام تحقیقات مستقل در خصوص این رویداد شد که اوایل روز چهارشنبه در منطقه آچین اتفاق افتاد.

در این بیانیه آمده است که تمام کشته شدگان مرد بودند و یکی از مجروحان نیز یک پسربچه است. قربانیان این حمله هوایی گروهی بودند که برای استقبال از بازگشت یکی از بزرگان قبیله خود از مناسک حج در منزل وی گرد آمده بودند.

ارتش آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که علیه گروهی وفادار به تروریستهای داعش در آچین به عملیات هوایی دست زده است.

سرتیپ «چارلز کلیولند» سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرد که تحقیقات در خصوص تلفات غیرنظامی این حمله هوایی در دست انجام است.

«حضرت حسین مشرقیوال» سخنگوی رئیس پلیس استان نانگارهار نیز مدعی شد که هدف این حملات هوایی گروهی وفادار به داعش بودند.

گفتنی است که آچین و سایر مناطق استان نانگارهار طی یکسال گذشته مورد تخت و تاز شورشیان قرار گرفته است و تروریستهای داعش و اعضای طالبان اغلب در این مناطق با یکدیگر درگیر جنگ هستند.

نیروهای امنیتی افغانستان نیز ماههاست که با پشتیبانی حملات هوایی و نیروهای نظامی آمریکا به اجرای عملیات ضد تروریستی در این منطقه مبادرت کرده است.

طبق گزارش رسانه های محلی افغانستان، تروریستهای داعش درحال بازگشت به مناطقی هستند که پیشتر از آنجا بیرون رانده شده اند.

لازم به ذکر است که گروه تروریستی داعش اخیراً به یکی از دشمنان امنیتی افغانستان بدل شده است. این درحالی است که طالبان نیز از زمان سقوط رژیم خود به دست نیروهای آمریکا در سال ۲۰۰۱، برای سرنگونی دولت کابل به عملیات تهاجمی متعددی دست زده اند.