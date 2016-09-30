مسکو: تهدیدات علیه ارتش روسیه غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو تنها در صورتی آماده گفتگو با آمریکا پیرامون اقدامات مشترک علیه تروریستها در سوریه است که واشنگتن از هرگونه اشاره به تهدیدات بالقوه علیه ارتش و شهروندان روسیه خودداری کند.

این بیانیه وزارت دفاع روسیه در واکنش به اظهارات «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز چهارشنبه صادر شد.

جان کربی اظهار داشت که چنانچه جنگ در سوریه ادامه یابد، «تعداد بیشتری از روسها کشته و هواپیماهای روسی بیشتری سرنگون خواهند شد» زیرا «گروههای افراط گرا از خلائی که در سوریه بوجود آمده است برای گسترش عملیاتهای خود بهره برداری می کنند که می تواند شامل حملاتی علیه منافع روسیه و شاید حتی شهرهای این کشور باشد».

«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: «یکبار دیگر اعلام می کنیم که بطور کامل برای ادامه گفتگو با طرف آمریکایی و اجرای اقدامات مشترک علیه تروریستها در سوریه آمادگی داریم».

این سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه تأ‌کید کرد: «با این حال، حتی کوچکترین اشارات به یک تهدید علیه نیروهای نظامی ما و شهروندان روسیه باید از این گفتگوها کنار گذاشته شود. امنیت شهروندان روسیه موضوع چانه زنی نخواهد بود. این مهمترین و در عین حال بی قید و شرط ترین اولویت ماست».

گفتنی است واشنگتن که از معارضان به اصطلاح میانه روی سوری حمایت می کند، پیش از این وعده داده بود تا میان این معارضان سوری و سایر شورشیان وابسته به گروه تروریستی جبهه النصره تمایز قائل شود؛ وعده ای که تاکنون تحقق نیافته است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین نیز در گفتگو با خبرنگاران اذعان کرد که روسیه جهت کمک به نیروهای دولتی سوریه در نبرد علیه تروریستها به عملیات نظامی خود در این کشور ادامه خواهد داد.