به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه پنجشنبه و همزمان با بیست و هفتم ماه ذیحجه برگزار شد، عزاداران اردبیلی با یاد سقای کربلا حضرت عباس (ع) طشت گذاری کرده و به استقبال محرم رفتند.

در این آئین سنتی عزاداران با زنجیرزنی، سینه زنی و نوحه سرایی و حمل علم های عزاداری، به یاد تشنگان کربلا طشتی را بعد از طواف مسجد پر آب کرده و در جای مخصوص خود قرار دادند.

حضور نوجوانان و جوانان سیاه پوش به همراه پیرمردان و ریش سفیدان محلات و دسته های عزاداری شور معنوی خاصی به این مراسم بخشیده بود و کنگره بزرگ عزاداری را در آغار آئین های محرم در این استان رقم زد.

در اردبیل قدیم عزاداری محرم از بیست و هفتم ماه ذیحجه و با برگزاری مراسم طشت گذاری در مسجد جامع آغاز و از روزهای بعد مساجد دیگر نیز به نوبت طشت گذاری و طشت گردانی می کردند.

گفتنی است آئین سنتی "طشت گذاری به عنوان یکی از آئین‌های عزاداری مختص اردبیل در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آئین طشت‌گذاری اردبیل با قدمت چند صد ساله امروز به کنگره بزرگ عزاداری در سطح ملی تبدیل می شود.

حجت الاسلام مهدی ستوده با اشاره به اهمیت آئین طشت گذاری اردبیل در آغاز آئین های عزاداری کشور و استان افزود: در سال های اخیر این آئین با فراگیری و استقبال گسترده ای مواجه بوده و در حال تبدیل به کنگره بزرگ ملی در آئین های عزاداری کشور است.

وی تاکید کرد که با وجود اینکه این آئین در تمام مساجد شهرها و روستاهای استان برگزار می شود، اما از همان ابتدا مسجد جامع اردبیل میزبان اصلی این برنامه بوده و به میعادگاهی برای هزاران عزادار حسینی تبدیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به حضور دستجات اصلی محلات ششگانه اردبیل در روز تشت گذاری در مسجد جامع اردبیل ادامه داد: این آئین هر سال با هماهنگی بیشتر با شکوه عالی برگزار می شود.