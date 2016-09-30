بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی نوبخت حقیقی در مجمع انجمن علمی پزشکی در مرکز همایش های برج میلاد، اظهارداشت: متاسفانه یکسری از افراد علاقه داشته اختیارات کامل از سازمان نظام پزشکی گرفته شود و من در مجلس به جد پیگیر این مسئله هستم.

وی ادامه داد: اگر پزشکان در انتخابات سازمان نظام پزشکی شرکت نکنند از مشروعیت این سازمان کاسته می شود.

نوبخت افزود: بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شده و ما در این سازمان نظارت جدی بر تعرفه ها داریم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پزشکان به غوغا سالاری بعضی افراد توجه نکرده و به چشم یک حکیم به مسائل باید نگاه کنند.