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۹ مهر ۱۳۹۵، ۷:۲۵

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شود

بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی نوبخت حقیقی در مجمع انجمن علمی پزشکی در مرکز همایش های برج میلاد، اظهارداشت: متاسفانه یکسری از افراد علاقه داشته اختیارات کامل از سازمان نظام پزشکی گرفته شود و من در مجلس به جد پیگیر این مسئله هستم.

وی ادامه داد: اگر پزشکان در انتخابات سازمان نظام پزشکی شرکت نکنند از مشروعیت این سازمان کاسته می شود.

نوبخت افزود: بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شده و ما در این سازمان نظارت جدی بر تعرفه ها داریم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پزشکان به غوغا سالاری بعضی افراد توجه نکرده و به چشم یک حکیم به مسائل باید نگاه کنند.

کد مطلب 3782853

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