التزام به ارزش های دینی منجر به صلح جهانی می شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، مهرداد اشراقی در میزگرد آماده سازی همایش ارزش های مشترک بشردوستانه در ادیان که به مناسبت دهمین سالگرد گفتگوی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در قم برگزار خواهد شد، گفت: این کنفرانس برنامه مشترک صلیب سرخ در ایران، هلال احمر و مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه است.

وی افزود: با وجود بیان صریح کتب الهی مبنی بر رعایت اصول بنیادین اسلامی و ارزشی در درگیری های مسلحانه و رویکرد بشردوستانه تمام ادیان الهی متأسفانه هزینه های تبلیغاتی سنگین ضد دینی و القای باور تاثیرگذاری دین در ازدیاد خشونت رو به افزایش است.

رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه ادامه داد: ادیان الهی در زمان بروز جنگ قوانین گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین کرده اند و از زنان، کودکان و همه غیر نظامیان حمایت می کند.

اشراقی با اشاره به کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو گفت: جامعه جهانی با تصویب این کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصل اساسی بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه کرده است.

وی با بیان اینکه هرچند که قوانین این کنوانسیون ها از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند اما آلام انسانی را تا حدود زیادی می کاهد، گفت: نظام ارزشی موجود در ادیان مختلف از مؤلفه های بسیار نزدیکی نسبت به هم برخوردار است، التزام به این نظام ارزشی مشترک در کنار ۳ شاخصه مشترک ادیان یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت طلبی می تواند هر جریان دینی را از افراط و تفریط مصون بدارد.

رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه تاکید کرد: دعوت به صلح و باور به کرامت انسانی از ارزش مشترک ادیان است که التزام به آنها صلحی پایدار را در جهان به وجود خواهد آورد.

وی موضوع اصلی کنفرانس ارزش های مشترک بشردوستانه در ادیان جهان را همین موضوع اعلام کرد و گفت: این کنفرانس ۱۵ آذر ماه امسال با حضور کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی در قم برگزار می شود.