به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پنجشنبهشب در گفتگو با خبرنگاران درباره اهداف سفرش به مازندران گفت: سرمایهگذاری در حوزه آی تی سی زودبازده و اشتغالزا است و اشتغال در حوزه آی سی تی سرمایهگذاری اندک نیاز دارد.
وی از تشکیل مثلثی متشکل از استانداری مازندران، وزارت ارتباطات و تعاون برای بررسی حوزه اشتغال و سرمایهگذاری درزمینهٔ آی تی سی خبر داد و گفت: قرار است برای ایجاد اشتغال در حوزه آی سی تی موافقتنامههایی بین این سه دستگاه در مازندران امضاء شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که بهعنوان وزیر معین اقتصاد مقاومتی در مازندران تعیینشده است یادآور شد: تاکنون جلسات خوبی با استاندار مازندران در تهران برگزارشده است و قرار است صبح جمعه نیز با مدیران و مسئولان استان در این زمینه نشستی داشته باشیم.
واعظی بر لزوم تهیه و ترسیم نقشه راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان مازندران تأکید کرد و گفت: باید بهگونهای برنامهریزی شود تا پروژههایی که در مازندران وجود دارد نسبت به تکمیل آن اقدام شود زیرا مازندران استانی بزرگ و نیازمند توجه ملی است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: مازندران نیازمند آن است تا در سطح ملی توجه بیشتری به آن شود و باید نیروهای بیشتری در حوزه ملی برای این استان بسیج و پیگیری امور شوند.
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