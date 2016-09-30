به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه وشهرسازی ایلام، سیدکمال الدین میرجعفریان با یادآوری اینکه پارسال کارهای بسیار انقلابی برای تسریع روند تردد زائران در ایام اربعین انجام شد، گفت: برای امسال هم ایده‌ها و طرح های بسیاری داریم اما برای اجرا شدن این طرح‌ها اعتباری مناسب لازم است.

وی ادامه داد: ما سال گذشته از حد فاصل مهران تا مرز ایران- عراق توانستیم جاده‌ای که مردم تردد می‌کردند را بهسازی کنیم و همینطور ۱۲ کیلومتر از جاده‌ای را که به پایانه مهران متصل می‌شود را چهار خطه کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: پایانه مهران یک پایانه سه منظوره است به این دلیل که صادرات نفت از طریق کامیون‌ها، وجود گمرک و پایانه مسافری در این پایانه واقع است.

میرجعفریان اظهار کرد: ما سه تا ترمینال مسافربری در پایانه مهران داریم که به تازگی یکی از آنها طراحی شده که کاهش ترافیک در نزدیکی پایانه شده است.

وی اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای بهسازی وضعیت پایانه مهران کرد و گفت: همانطور که گفته شد چهار خطه کردن مسیر مهران تا پایانه مرزی تمام شده و مشکلی که در میدان نزدیکی پایانه وجود داشت که به دلیل ترافیک بالا باعث به وجود آمدن گره می‌شد هم خوشبختانه رفع کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: پل خروجی پایانه مهران دو طرفه بود که پنج دهانه ۲۰متری ساخته شد تا این مسیر را یک طرفه کنیم و بهبود وضعیت روشنایی از پایانه مهران تا مرز هم انجام شد، همچنین یک کنار گذر در جنوب شهر مهران به طول ۹ کیلومتر احداث شده است. با مجموعه این اقدامات انجام شده از شهر مهران تا خود پایانه وضعیت جاده مناسب شده است.

میرجعفریان با بیان اینکه مسیر ایلام تا مهران یک منطقه کوهستانی و بسیار سخت است، گفت: مسیری در حال ساخت است که با تکمیل این مسیر چهار خطه شرایط تردد در مسیر ایلام تا مهران هموارتر می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۰ کیلومتر از پل های مسیر مهران- دهلران تقریبا در حد راه اصلی تعریض شده و در دست احداث است و اگر در سال‌های آینده وضعیت اعتباری بهتر شود وضعیت راه‌های استان به صورت کلی و خصوصا تا پایانه مرزی ایده‌آل خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به میزان تردد روزانه از پایانه مرزی مهران گفت: به طور معمول روزانه بین هفت تا ده هزار خروج داریم همچنین در سال گذشته حدود یک میلیون تن کالا صادر شده است.