جامعه با نقد زنده و پویااست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پنجشنبه شب در مراسم چهارمین سالگرد یک سایت خبری با بیان اینکه جامعه با نقد، زنده است، اظهارداشت: نقد اگر سازنده نباشد یأس، نومیدی و دل زدگی را برای جامعه به ارمغان میآورد و درواقع این افراد نقد نمیکنند بلکه تخریب میکنند.
وی با اشاره به کوششهای دولت برای سازندگی با وجود تنگدستیهای مالی که دارد، گفت: از رئیسجمهوری تشکر میکنیم که به وعدههای انتخاباتی اش پایبند است.
فرماندارقائمشهر، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: یادوارههای شهدا محل تاختوتاز علیه دولت نیست، بلکه این یادواره ها می بایست فرهنگ ایثار، شهادت و روحیه جهادی را برای نسل جدید که جنگ را ندیدهاند، ترسیم کنند.
محمدی با بیان اینکه این دولت مظلومترین دولت است، عنوان داشت: دولت همه تلاش خود را برای فراهم کردن آسایش مردم انجام میدهد و اگر دستاوردهای دولت را نادیده بگیریم سنگ روی سنگ بند نمیشود.
فرماندارقائمشهر، تخریب دولت را به دور از اخلاق و جوانمردی دانست، و عنوان کرد: برخی از کسانیکه در این دولت کار میکنند و سر سفره آن مینشینند هم از خدمات دولت دفاع نمیکنند وجای نگرانی است.
نظر شما