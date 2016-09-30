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۹ مهر ۱۳۹۵، ۸:۱۴

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نماینده ولی فقیه درکردستان دیدار کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نماینده ولی فقیه درکردستان دیدار کرد

سنندج - علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نماینده ولی فقیه در استان کردستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار  مهر، علی جنتی صبح امروز جمعه با همراهی استاندار کردستان با نماینده ولی فقیه در این استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص مسائل مختلف استان در حوزه های فرهنگی و هنری گفتگو شد و بر حمایت از فعالیت های این بخش در استان تاکید شد.

برگزاری کنگره امام شافعی در استان کردستان مهمترین موضوع بحث شده در این نشست بود که بر حمایت کشوری از آن تاکید شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان با اصحاب فرهنگ و هنر دیدار کرد و در ادامه در اختتامیه تئاتر خیابانی مریوان حضور پیدا کرد.

کد مطلب 3782866

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