نماز جمعه ورامین در مسجد جامع اقامه می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که بررسی های لازم برای انتقال نماز جمعه شهرستان ورامین به مسجد جامع صورت پذیرفته است، اظهار داشت: هر ساله نماز جمعه شهرستان ورامین برای چندین هفته در مسجد جامع این شهرستان اقامه می شود.

رییس ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین افزود: به دلیل اهمیت جایگاه مسجد جامع ورامین از لحاظ فرهنگی، مذهبی و تاریخی، ستاد نماز جمعه این شهرستان تصمیم گرفت که در سال جاری نیز موضوع انتقال نماز جمعه عملیاتی شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، نماز جمعه شهرستان ورامین از هفته جاری به مسجد جامع انتقال پیدا خواهد کرد و مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد در این مکان مقدس حضور پیدا خواهند کرد.

رییس ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین اضافه کرد: حضور مردم در مسجد جامع و اقامه نماز جمعه در این مکان مقدس، زمینه زنده ماندن این بنای تاریخی را فراهم می سازد.

وی بیان داشت: اقامه نماز جمعه برای چندین هفته در مسجد جامع در دستور کار قرار داشته و سپس با توجه به شرایط آب و هوایی، انتقال نماز جمعه به مسجد صاحب الزمان(عج) بررسی خواهد شد.