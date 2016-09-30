  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۶

نماینده دشتی وتنگستان:

سدهای باغان ودشت پلنگ از طریق فاینانس چینی تامین اعتبار می‌شود

سدهای باغان ودشت پلنگ از طریق فاینانس چینی تامین اعتبار می‌شود

دشتی- نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سدهای باغان و دشت پلنگ در استان بوشهر از طریق فاینانس چینی تامین اعتبار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست اخیر خود با معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: در این نشست تصمیمات خوبی گرفته شد که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.

وی افزود: از تلاش های مجدانه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور تقدیر و تشکر می شود.

شهریاری به ظرفیت و پتانسیل های شهرستان های دشتی و تنگستان اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه انتخابیه طرح های مستعد سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله منطقه نمونه گردشگری دلوار، دهکده گردشگری دل آرام، احداث اسکله چند منظوره صادرات مواد معدنی، چشمه گوگردی  و آب درمانی میر احمد و شهر شنبه، احداث آب شیرین کن در نوار ساحلی و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و شیلاتی از مهمترین این ظرفیت ها است.

وی بیان کرد: این طرح ها مورد استقبال معاون وزیر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای با حضور کارشناسان و مدیران کل سازمان نحوه ساماندهی، معرفی و سرمایه گذاری آنها بررسی و برای اقدامات بعدی برنامه ریزی شود.

شهریاری خاطر نشان کرد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران احداث سدهای باغان و دشت پلنگ از مسیر فاینانس خارجی نهایی و مقرر شد به طرف چینی ابلاغ شود.

کد مطلب 3782875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها