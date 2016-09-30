به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست اخیر خود با معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: در این نشست تصمیمات خوبی گرفته شد که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.

وی افزود: از تلاش های مجدانه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور تقدیر و تشکر می شود.

شهریاری به ظرفیت و پتانسیل های شهرستان های دشتی و تنگستان اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه انتخابیه طرح های مستعد سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله منطقه نمونه گردشگری دلوار، دهکده گردشگری دل آرام، احداث اسکله چند منظوره صادرات مواد معدنی، چشمه گوگردی و آب درمانی میر احمد و شهر شنبه، احداث آب شیرین کن در نوار ساحلی و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و شیلاتی از مهمترین این ظرفیت ها است.

وی بیان کرد: این طرح ها مورد استقبال معاون وزیر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای با حضور کارشناسان و مدیران کل سازمان نحوه ساماندهی، معرفی و سرمایه گذاری آنها بررسی و برای اقدامات بعدی برنامه ریزی شود.

شهریاری خاطر نشان کرد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران احداث سدهای باغان و دشت پلنگ از مسیر فاینانس خارجی نهایی و مقرر شد به طرف چینی ابلاغ شود.