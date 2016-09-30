ضرورت جمع آوری متکدیان/ مشکل عدم پیوستگی در تصمیم گیری و اجراست

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش متکدیان خیابانی گفت: بحث متکدیان در تهران مانند بسیاری از موضوعات دیگری است که لازمه جمع آوری کلی آنها وجود دارد، تا شاهد بروز آن در تهران نباشیم. اما برای برون رفت از این گونه آسیبها نیاز به مدیریت یکپارچه داریم.
این عضو شورای شهر تهران افزود: ما در مورد معتادان هم این بحث را داشتیم و همیشه یک حلقه مفقوده برای ساماندهی آن ها وجود داشت. متاسفانه عدم پیوستگی در تصمیم گیری و اجرا برای برخی معضلات اجتماعی وجود دارد و حلقهها به هم متصل نیستند.
قناعتی با اشاره به این از هم گسیختگی اضافه کرد: متاسفانه هر نهاد یا سازمان مربوطه، کار خودش را انجام می دهد اما به دلیل نبود حلقه وصل، کارها به سرانجام مدنظر نمی رسد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: به همین دلیل یک کاری در یک مقطعی خوب شروع میشود و در مقطع دیگر باز هم با همان شدت و حدت در سطح شهر ظهور و بروز میکند. مثال آن شناسایی معتادان و دستگیری آن ها به همت نیروی انتظامی و شهرداری است، اما آیا جمع آوری، برخورد و پراکنده کردن آنها کفایت میکند؟ خیر.
وی اضافه کرد: در زمینه متکدیان و کودکان کار هم همین طور است. در واقع این اقدام باید مقدمهای باشد که بعد از جمع آوری، در یک مراکزی ساماندهی شوند و در قالب آموزشهای لازم و روانکاری و کارآفرینی به مسیرهای درست هدایت شوند.
قناعتی ادامه داد: آنچه ما معمولا شاهد آن هستیم، بحث موضعی و موقتی است. با این اقدامات نهایتا چند ماه با صرف هزینه بسیار، اوضاع عادی میشود و بعد از این زمان بار دیگر شاهد حضور متکدیان، معتادان، کودکان کار و... خواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تکدیگری در بسیاری از مواقع درآمد خوبی را نیز در اختیار متکدیان قرار میدهد، افزود: چون بیکار هستند و این کار درآمدزاست، به این سمت میآیند. تکدی گری جرم است و برای مقابله با این جرم همه دستگاهها باید به میدان بیایند؛ آن هم نه برای برخوردهای بازدارنده که برای پیشگیری.
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