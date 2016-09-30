پیروزی تیم فوتسال آپکو پارس قم برابر یاران جوان هرمزگان

مرتضی درخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال دسته برتر جوانان کشور امروز به پایان می‌رسد و تکلیف قهرمان این مسابقات مشخص می‌شود و نماینده قم یکی از بخت‌های جدی قهرمانی است.

وی افزود: تیم فوتسال آپکو پارس قم که به نمایندگی از استان قم در این پیکارها حاضر است عصر پنج شنبه در چهارمین مسابقه خود در دور پایانی این رقابت‌ها در رشت موفق شد در یک بازی پرگل با نتیجه ۹ بر ۵ تیم یاران جوان بندر عباس را شکست دهد و در جدول ۹ امتیازی شود.

مدیر تیم فوتسال آپکو پارس قم گفت: نماینده فوتسال قم با این پیروزی، شانس خوبی برای قهرمانی دارد و با توجه به اینکه سایر تیم‌های مدعی نیز امتیاز از دست داده‌اند مصاف امروز تیم آپکو پارس قم برابر انصار المهدی فسا می‌تواند در تعیین قهرمان نقش مهمی داشته باشد.

درخانی بیان داشت: در صورت پیروزی آپکو پارس در دیدار امروز با نتیجه و اختلاف گل قابل قبول قهرمانی در دسترس نماینده قم خواهد بود البته تیم‌های شهرداری رشت و شهرداری ساوه نیز برای پیروزی شانس دارند.

وی عنوان کرد: مرحله نهایی مسابقات فوتسال دسته برتر جوانان کشور با حضور ۶ تیم، آپکو پارس قم، مقاومت البرز، یاران جوان بندر عباس، شهرداری ساوه، شهرداری رشت و انصار المهدی فسا به میزبانی رشت پیگیری می‌شود و پس از انجام ۵ بازی توسط هر تیم، تکلیف قهرمان مشخص می‌شود.

مدیر تیم فوتسال آپکو پارس قم تصریح کرد: هدایت تیم فوتسال آپکو پارس قم در این رقابت‌ها بر عهده سید وحید غیاثی از مربیان نام آشنای فوتسال قم و کشور است و جواد شاهپری به عنوان مربی، محمد قدیمی به عنوان آنالیزور و محمد دهقان به عنوان مربی دروازه بانان به همراه حسین آزادی به عنوان مدیر تیم، آپکو پارس را همراهی می‌کنند.