كتاب " مقابله با اسلام ستيزي" در آلباني منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايكرو، كتاب حاضر به وضعيت فعلي اسلام در آلباني و نيز نظريه اسلام ستيزي در اين كشور اشاره دارد.

در اين كتاب منطقه بالكان به شبه جزيره "ايبري" در اسپانياي قرن 15 تشبيه شده است؛ در اين قرن، مسيحيان آخرين حكومت اسلامي در اروپا را از ميان برداشتند.

به نظر نويسنده، تاريخ براي مسلمانان بالكان مجدداً در حال تكرار است. در اين كتاب، دولت و سياستمداران آلباني مورد انتقاد قرار گرفته‌اند زيرا آنها به خاطر تأثير گرفتن از واتيكان و به بهانه امكان پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، به تشويق جامعه براي پذيرش كاتوليك مي‌پردازند.

اسلام صليبي و سندروم اسلامي، آيا اسلام خطر ساز است يا خود در خطر است، تبليغ فزاينده اسلام ستيزي كه از خارج وارد گرديده است، اسلام ستيزي سياست دولت را تصرف كرده است، ناشكيبايي جاي بردباري هميشگي را مي گيرد، آميختن مذهب با ايسم هاي مختلف عناوين برخي از موضوعات اين كتاب هستند.

عبدي بالتا فارغ التحصيل رشته ارتباطات بين المللي در دانشگاه شهر مسكو، رشته حقوق دانشگاه تيرانا است. بالتا تا سال 1983 در بخش سياسي وزارت امور خارجه آلباني مشغول به كار بود و پس از آن تا زمان فروپاشي نظام كمونيستي در اين كشور، سفير آلباني در سازمان ملل بود. عبدي بالتا همچنين بين سال‌هاي 1983 تا 1987 رئيس دادگستري شهرپوگرادس (Pogradec) ، از 1987 تا 1995 مدرس دانشكده حقوق تيرانا و از سال 1991 تا 1996 نماينده مجلس از جناح دموكرات در پارلمان آلباني بود.