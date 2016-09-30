به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام توقف موقت اجرای طرح کنترل آلودگی هوا موسوم به «طرح کاهش»، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد متوقف شدن این طرح گفت: کاهش آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و تصمیمات احساسی قابل حل نیست و نیازمند روش‌های استاندارد ضد آلایندگی همچون طرح کاهش است که به کنترل آلودگی هوا می انجامد.

محمد مهدی تندگویان با اعلام این که خودروها، بزرگ ترین منبع تولید آلاینده ها در شهر تهران هستند، گفت: علاوه بر خودروهای فرسوده و آلاینده، خط تولید غیراستاندارد بسیاری از خودروسازان داخلی، مولد آلودگی هواست که خط تولید آنها باید به طور کامل تغییر کند.

و.ی با اشاره به این که برای کاهش آلودگی هوا، باید در پی استاندارد کردن خط تولید خودروهای داخلی باشیم، اظهار کرد: البته این استانداردسازی، هم به معنای ایجاد تحول اساسی در صنعت خودروسازی و تولید خودروهای نو است و هم به مفهوم ایجاد تحول اصولی در وضعیت موجود و کنترل تردد خودروهای آلاینده است.

نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر این که آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و تصمیمات احساسی قابل حل نیست و نیازمند روش‌های استاندارد است که در سطح بین المللی تجربه شده اند، خاطرنشان کرد: طرح های ضد آلایندگی همچون طرح کاهش که به کنترل آلودگی هوا می انجامد، نه تنها نباید متوقف شوند که باید مورد حمایت نیز قرار گیرند.