رشد ۲درصدی اهدای خون در کشور/معرفی سه استان برتر

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر حاجی بیگی اظهارداشت: در ۶ ماهه اول امسال تعداد ۲۲۲ هزار و ۷۸ نفر از هموطنان برای بار اول خون اهدا کرده اند.

وی با اعلام اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری یک میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۳۷ واحد خون و فرآورده های خونی در کشور اهدا شده است، گفت: فرآورده های خونی شامل گلبول قرمز فشرده پلاسمای تازه منجمد و پلاکت بوده است.

حاجی بیگی از توزیع خون و فرآورده های خونی در بین مراکز درمانی و بیمارستان های کشور خبر داد و افزود: توزیع خون و فرآورده های خونی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۵ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۸۱ نفر به مراکز انتقال خون سراسر کشور جهت اهدای خون مراجعه کرده اند، گفت: از این تعداد، یک میلیون و ۸۱ هزار و ۴۳۲ واحد خون اهدا کرده اند.

حاجی بیگی همچنین از رشد ۲ درصدی اهدای خون در کشور خبر داد و افزود: در ۶ ماهه اول امسال، استان های البرز، قم و تهران بیشترین میزان رشد اهدای خون در کشور رانسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.