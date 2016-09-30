سوانح رانندگی در ساوه ۲کشته و ۶مجروح برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روز گذشته شش حادثه رانندگی در شهرستان ساوه رخ داده که دو مورد آن، تصادف منجر به فوت و چهار مورد نیز جرحی بود.

وی افزود: در نخستین حادثه منجر به فوت، بر اثر برخورد دو دستگاه موتور سیکلت در شهر ساوه، یک نفر در صحنه تصادف جان باخت و راکب موتور سیکلت دیگر مجروح و توسط تیم امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه بیان کرد: در حادثه منجر به فوت دوم که در اتوبان ساوه- همدان به قوع پیوست، بر اثر واژگونی یک پراید، یک نفر در صحنه سانحه در اثر شدت صدمات وارد شده جان باخت و دو مصدوم دیگر نیز توسط تیم اورژانس غرق آباد و سیلجرد به مرکز درمانی منتقل شدند.

عزیزی خاطرنشان ساخت: چهار سانحه رانندگی منجر به مصدومیت روز گذشته این شهرستان نیز در اتوبان تهران، جاده قدیم تهران، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی و میدان عاشورای ساوه رخ داد که بر اثر این حوادث رانندگی، چهار نفر مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه تصریح کرد: در تمامی تصادفات روز گذشته تیم های امدادی اورژانس بلافاصله به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی لازم، مصدومین را به بیمارستان شهید مدرس شهر ساوه منتقل کردند.