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۹ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین:

۳۳۰ واحد صنعتی در ورامین مستقر هستند/ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی

۳۳۰ واحد صنعتی در ورامین مستقر هستند/ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی

ورامین-رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: ۳۳۰ واحد صنعتی مستقر در شهرستان ورامین، ظرفیت مناسبی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند.

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که واحدهای صنعتی متعددی در شهرستان ورامین مستقر هستند، اظهار داشت: توجه به تولیدکنندگان و فعالان در واحدهای صنعتی، موجب رونق هر چه بیشتر در این بخش خواهد شد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین افزود: ۳۳۰ واحد صنعتی در شهرستان ورامین مستقر هستند که این واحدهای صنعتی به عنوان یک ظرفیت مهم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به حساب می آیند.

وی با اشاره به این نکته که توجه و کمک به تولید ورامین، برکات و دستاوردهای مختلفی را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: توجه به واحدهای صنعتی و تولیدی و حل مشکلات و دغدغه های موجود در این بخش، علاوه بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی، به اشتغال هر چه بیشتر افراد جویای کار کمک می کند.

میرزایی اضافه کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان ورامین فعال بوده و تلاش می شود تا گره هایی از مشکلات فعالان تولیدی و صنعتی باز شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: شهرستان ورامین ظرفیت و پتانسیل خوبی در حوزه های اقتصادی، تولیدی و صنعتی دارد که باید زمینه های لازم برای شکوفایی آن فراهم شود.

کد مطلب 3782891

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