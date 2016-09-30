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۹ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خبر داد:

جشنواره «از ایده تا بداهه» در سال آینده منطقه ای می شود

جشنواره «از ایده تا بداهه» در سال آینده منطقه ای می شود

رشت- مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از برگزاری جشنواره تخصصی بازیگری «از ایده تا بداهه» گیلان به صورت منطقه ای در سال آتی خبر داد.

کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره «از ایده تا بداهه» تنها جشنواره تخصصی بازیگری در کشور است که طرح و ایده و برگزاری اش در حوزه هنری گیلان اتفاق افتاده و امسال نیز در حالی هفتمین سال خود را گذراند که ظرفیت های خوبی در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به پتانسیل های خوب بازیگری در سراسر کشور و علاقه مندان به این حوزه، گفت: جشنواره «از ایده تا بداهه» با توجه به بازخوردهای مثبتی که در طول هفت سال برگزاری داشته، می تواند جشنواره استعدادیابی تجربه های جوان بوده و به صورت منطقه ای و حتی ملی برگزار شود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ادامه داد: در همین راستا، جشنواره «از ایده تا بداهه» از سال آینده به صورت منطقه ای برگزار می شود تا استعدادهای جوان استان های همجوار گیلان نیز فرصت حضور در این جشنواره را پیدا کنند.

زارعی همچنین از برگزاری این جشنواره به صورت ملی خبر داد و افزود: در صورت موفقیت آمیز بودن برگزاری این جشنواره به صورت منطقه ای، از ظرفیت آن در سطح ملی نیز بهره گیری می شود.

کد مطلب 3782893

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