تشریح برنامه های هفته ناجا در شهرستان اهر

سرهنگ یونس منفرد به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی از روز نهم الی پانزدهم مهرماه نامگذاری شده که امسال با برگزاری برنامههای متنوعی در سطح شهرستان اهر برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای هفته ناجا، گفت: در طول این هفته برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی به اجرا گذاشته میشود.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر هفته ناجا را هفته همراهی مردم و اقتدار پلیس برای تحقق امنیت پایدار عنوان کرد و ابراز داشت: امسال هفته ناجا با عنوان «همه باهم برای امنیت و آرامش» نامگذاری شده که امیدواریم این شعار همیشه در جامعه حاکم باشد.
منفرد تعدادی از برنامههای هفته ناجا در شهرستان اهر را نام برد و گفت: در هفته ناجای امسال برنامههای متنوعی همچون؛ دیدار با امامجمعه شهرستان، رژه موتورسواران قانونمند، شرکت کارکنان در نماز جمعه، حضور در سامانه ۱۹۷ و پاسخگویی به مردم، دیدار با خانواده معظم شهدا و تعدادی برنامه دیگر برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: حضور در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و تجدیدی میثاق با امام راحل و رهبر معظم انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای ناجا، همایش پیادهروی خانوادگی، برگزاری صبحگاه مشترک نظامی و انتظامی و چندین برنامه دیگر ازجمله برنامههای هفته ناجا در شهرستان اهر خواهند بود.
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