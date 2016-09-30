دردسرهای پرسپولیس در شیراز/ خروج از روی باند فرودگاه!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان پرسپولیس در شیراز با استقبال غیرمنتظره ای روبرو شد تا سرخپوشان با صرف وقت زیاد و تدابیر ویژه مسوولان تیم و نیروی انتظامی از فرودگاه خارج شده و در هتل مستقر شوند.

سرخپوشان درحالی وارد شیراز شدند که استقبال هواداران در فرودگاه، مسیر رسیدن به هتل و مقابل هتل بسیار فراتر از پیش بینی ها بود به حدی که در عمل امکان خروج تیم از فرودگاه در مرحله اول میسر نشد.

در نهایت با اقدام مسوولان تیم، فرودگاه و نیروی انتظامی، اتوبوس از باند فرودگاه سرخپوشان را همراه با اسکورت ویژه خارج کرد. هواداران پرسپولیس که از همه شهرهای استان فارس و حتی از استان های همجوار برای استقبال و تماشای بازی به شیراز رفته بودند در طول مسیر هم اتوبوس را همراهی کردند.

سرخپوشان پس از رسیدن به هتل هم با حضور چشمگیر هواداران روبرو شدند که ورود به هتل را سخت کرده بود. اعضای تیم در نهایت ۷۰ دقیقه پس از رسیدن به شیراز در هتل مستقر شدند.

تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت های جام حذفی ساعت ۱۵ امروز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم قشقایی خواهد رفت.