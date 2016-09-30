بازیکنان و مربیان هندبال ضرر کردند/ قهرمان پارسال در لیگ نیست!

شهداد مرتجی به دنبال عدم ثبت نام تیم منیزیوم فردوس برای حضور در مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور ( لیگ ستارگان) در سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعید می دانم منیزیوم امسال در لیگ حاضر باشد. مشکلات مالی این مجموعه زیاد است و استقبالی نیز از حضور در لیگ نکرده‌اند و حتی مذاکره ای با بازیکنان و کادر فنی نداشته اند. ما درسال گذشته قهرمان لیگ برتر شدیم اما هنوز قراردادهایمان هم تسویه حساب نشده است!

وی با بیان اینکه با شرایط بوجود آمده ما در لیگ امسال حضور نداریم، گفت: از برخی بازیکنان ام خبر دارم و از برخی نه. نابسامانی در این رشته زیاد شده است و بازیکنان و مربیان در این بین متضرر شده‌اند.

سرمربی تیم منیزیوم فردوس با تاکید بر اینکه شرایط خوبی در هندبال امروز حاکم نیست، خاطرنشان کرد: مهدوی زمان بدی از هندبال رفت. درست در زمان شروع رقابتهای لیگ بود. افت تیم های ملی و ناکامی نتایج تیم ها در رقابت‌های برون مرزی و بلاتکلیف بودن فدراسیون باعث شد تا باشگاه‌ها نیز برای حضور در لیگ بلاتکلیف بشوند.

وی ادامه داد: به هر حال مجموعه با یک سرپرست مدیریت می شود و آن طور که باید شاهد حضور اسپانسرها و باشگاه‌ها برای حضور در لیگ نیستیم. برخی تیم‌ها اعلام آمادگی کرده اند اما باز هم حضورشان در مسابقات قطعی نیست.

مرتجی تصریح کرد: متاسفانه تعداد زیادی از بازیکنان ملی پوش ما هیچ تیمی ندارند. حتی برخی از آنها پیشنهاد بازی در تیمی را هم دریافت نکده اند چه به برسد به قرارداد! بازیکنان تیم من هم با این معضل روبرو هستند و هنوز تکلیف شان برای شرکت در لیگ مشخص نیست.

وی با بیان اینکه برخی از بازیکنان جوان و مربیان عمر خود را در هندبال گذاشته اند و حالا نمی دانم چه اتفاقی برای آنها می افتد گفت: من خوشبختانه شغل دومی دارم و زیاد بابت این مسئله نگران نیستم اما برخی از که کسب درآمدشان از حضور در هندبال بوده نمی دانم چطور می خواهند امرار معاش کنند. الان با این شرایط چطور می خواهند اقتصاد خانواده و زندگی را مدیریت کنند.

مرتجی در پایان با اشاره به اینکه امیدواریم رئیس این مجموعه زودتر مشخص شود، گفت: امیدواریم هرچه زودتر هندبال صاحب رئیس شود تا کارها با برنامه ریزی و مدیریت اصولی و با چشم اندازی دراز مدت دنبال شود.