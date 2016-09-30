اجرای نخستین برنامه ۵ ساله هلال احمر همزمان با برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی با اشاره به اینکه به دنبال تبدیل جمعیت هلال احمر به سازمانی دانش‌محور و یادگیرنده هستیم، گفت: به علاوه باید حکمت‌مدار و حکمت محور باشیم؛ چراکه این مهم موجب تقویت مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌شود و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در این زمینه بسیار کمک‌کننده خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه اتحاد فکری و عملیاتی موجب می‌شود تا هر چه بیشتر در تحقق اهداف اصلی خود موفق باشیم، عنوان کرد: به علاوه مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه هلال‌احمر در استان‌ها ظرفیت‌های بسیاری برای برقراری و افزایش ارتباط‌های بین‌بخشی دارند و این ارتباطات می‌تواند در سطح ملی و استانی به هلال‌احمر در پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود کمک کند.

ضیائی همچنین به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی» اشاره و تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر در این زمینه همه تلاش خود را به‌کار بسته است تا در بخش‌های مختلف با تکیه بر اقتصاد مقاومتی عمل کند و در این زمینه با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی اقتصادی امورات مربوط به خود را پیش برده‌ایم.

وی همچنین به تدوین برنامه ۱۰ ساله جمعیت هلال‌احمر اشاره و خاطرنشان کرد: هلال‌احمر، جمعیتی بسیار بزرگ با بیش از ۱۰ هزار شعبه در سراسر کشور و ۱۰ هزار پرسنل و چند صد هزار داوطلب و جوان همکار است که این نهاد را به سازمانی پویا و زنده تبدیل کرده است و چنین مجموعه بزرگی باید برنامه مهم و استراتژیکی برای خود داشته باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تدوین برنامه ۱۰ ساله جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریز درونی، عنوان کرد: بر این اساس با تکیه بر سند راهبردی جمعیت، مصوب شورای عالی، دو برنامه پنجساله برای اجرا استخراج شده است که نخستین برنامه پنج ساله، همزمان و هماهنگ با ادبیات برنامه ششم اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های سالانه جمعیت برشی از برنامه پنجساله این جمعیت خواهد بود، گفت: برای تدوین این برنامه‌ها آماده استفاده از نظرات مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه جمعیت هلال‌احمر در استان‌ها هستیم تا با همفکری بیشتر در جهت تحقق اهداف متعالی جمعیت حرکت کنیم.

ضیائی با اذعان بر اینکه بر اساس سند راهبردی جمعیت هلال احمر، هدف ۱۰ ساله هلال‌احمر افزایش تاب‌آوری و ایجاد جامعه‌ای مقاوم در برابر حوادث تعیین شده است، تصریح کرد: تحقق این هدف مهم نیازمند تغییر نگرش و نگاه آحاد مردمی است و در کوتاه مدت محقق نمی‌شود؛ ضمن اینکه مهمترین بخش تاب‌آوری، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی است و در این زمینه باید برنامه‌های جامعی را اجرایی کرد.

به گفته وی، متاسفانه ایران در میان ۱۳۰ کشور رتبه ۱۱۰ در تاب‌آوری دارد که این جایگاه چندان مناسب جامعه ما نیست، ضمن اینکه ما در کشور با حوادث مختلفی در جامعه روبه‌رو هستیم که نمونه آن ۸۵۰ کشته در تصادفات شهریور ماه امسال است و این آمار بسیار تکان‌دهنده بوده و نشان از ساختارهای بسیار ضعیف دارد.