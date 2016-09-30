حمایت ۱۰ میلیاردی صندوق توسعه صنایع الکترونیک از شرکتهای مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی( ایران تله کام ٢٠١٦) با هدف عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های متخصصان و تولیدکنندگان کشورمان به مدت ٤ روز در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شد.

علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با اشاره به حضور شرکتهای فعال ایرانی در نمایشگاه تله کام گفت: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در راستای رسالت اصلی خود یعنی کمک به تامین مالی شرکت های فعال حوزه الکترونیک کشور همواره در نمایشگاههای این بخش حضور فعال داشته و تلاش کرده است که در حد توان زمینه های حمایت از این صنعت را فراهم کند.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت های الکترونیک برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی یکی از مهمترین زمینه های حمایتی صحا به شمار می رود ؛ در همین راستا صندوق به میزان ۱۰ میلیارد ریال از شرکتهایی که در هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تله کام ٢٠١٦) شرکت کرده‌اند، حمایت می کند.