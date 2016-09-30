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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

حمایت ۱۰ میلیاردی صندوق توسعه صنایع الکترونیک از شرکتهای مخابراتی

حمایت ۱۰ میلیاردی صندوق توسعه صنایع الکترونیک از شرکتهای مخابراتی

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از حمایت ۱۰ میلیارد ریالی صحا از شرکت های مخابراتی که در نمایشگاه تله کام ٢٠١٦ حضور داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی( ایران تله کام ٢٠١٦) با هدف عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های متخصصان و تولیدکنندگان کشورمان به مدت ٤ روز در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شد.

علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با اشاره به حضور شرکتهای فعال ایرانی در نمایشگاه تله کام گفت: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در راستای رسالت اصلی خود یعنی کمک به تامین مالی شرکت های فعال حوزه الکترونیک کشور همواره در نمایشگاههای این بخش حضور فعال داشته و تلاش کرده است که در حد توان زمینه های حمایت از این صنعت را فراهم کند.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت های الکترونیک برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی یکی از مهمترین زمینه های حمایتی صحا به شمار می رود ؛ در همین راستا صندوق به میزان ۱۰ میلیارد ریال از شرکتهایی که در هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تله کام ٢٠١٦) شرکت کرده‌اند، حمایت می کند.

کد مطلب 3782912

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