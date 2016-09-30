جزئیات همکاری های دارویی و پزشکی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر محسن اسدی لاری در خصوص سند برنامه عمل اجرایی ارتباطات دو کشور گفت: مقرر شد که در پایان همین سند برنامه عمل را که برنامه تفصیلی اجرایی اجرای تفاهم نامه ها است در مدت کوتاهی تصویب کنیم.

وی افزود: از سوی سازمان غذا و دارو ایران و وزارت بهداشت روسیه برای اولین بار دو سند پروتکل های اجرایی ثبت دارو و تجهیزات پزشکی که بسیار مهم هستند، امضا شد.

اسدی لاری در خصوص پروتکل اجرایی ثبت دارو، گفت: این پروتکل تاکید دارد که کارگروه های فنی توافق کنند که به چه نحوی کار آزمایی های بالینی در دو کشور با هم همخوانی داشته باشند. البته پیشنهادهای مختلفی نیز در این خصوص ارائه شد از جمله کارشناسان دارویی و متخصصان بالینی با هم توافق کنند که کارآزمایی بالینی به چه نحو صورت بگیرد.

وی ادامه داد: این کار آزمایی ها یا به صورت مشترک انجام می شود و یا این که کار آزمایی بالینی کشورها برای طرف مقابل مورد قبول باشد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل افزود: به هر حال این مهمترین شاه کلیدی است که در پروتکل دارویی طراحی شده است که مراحل ثبت دارو را تسهیل می کند.

اسدی لاری در خصوص پروتکل اجرایی تجهیزات پزشکی نیز گفت: ثبت تجهیزات پزشکی در هر دو کشور به صورت متقابل شناحته می شود و با این توصیف می توان انتظار داشت که روند صادرات تجهیزات پزشکی که در ایران ساخته می شود به کشور روسیه شتاب بگیرد زیرا الان فرصت بسیار خوبی برای شرکت های سازنده تجهیزات پزشکی است که بتوانند وسایل و تجهیزات خود را به بازارهای بسیار بزرگ روسیه صادر کنند که روسیه بیشترین واردات را از کشورهای دیگر دارد.

وی افزود: تلاش روسیه نیز اینست که بتوانیم انتقال فناوری داشته باشیم که در سندهای بخش خصوصی منعکس شده است.