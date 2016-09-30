به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مناسبتی «تن های تنها» به تهیه کنندگی محمد ابهری، کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو که با هدف آشنا کردن نوجوانان با مفاهیم صحیح و عمیق قیام سیدالشهدا (ع) با بهره مندی از منابع معتبر در دهه اول محرم ساعت ۱۷ روی آنتن می رود.

همچنین برنامه «دو رکعت عشق» که روایت لحظات درخشان عاشورا به صورت نمایشی و تغزیه، معرفی یاران امام حسین (ع)، روایت کربلا از زبان حضرت علی اصغر (ع)، مقتل خوانی، عکس عاشورا، معرفی شهدای نوجوان، خوانش اشعار برگزیده عاشورایی توسط شعرا، نوحه سرایی و سینه زنی نوجوانان در تکایا و ... است در این ایام پخش خواهد شد.

برنامه «کوی محبت» کاری از گروه امور اجتماعی و به تهیه کنندگی سید مصطفی موسوی در ایام محرم هر شب ساعت ۱۹:۳۰ و شب های تاسوعا و عاشورا ساعت ۲۳ روی آنتن می رود. این برنامه با نگاهی به ابعاد قیام امام حسین (ع) به صورت پخش زنده از حرم حضرت امام حسین (ع) روی آنتن می رود. گفتگو با کارشناسانی چون حجت الاسلام ماندگاری، حجت الاسلام امیر انصاریان، حجت الاسلام کازرونی و ... همراه با مداحی ویژه شب های سوگواری از جمله بخش های این برنامه است.

پخش سخرانی مذهبی و مراسم سوگواری و مداحی

پخش سخنرانی شیخ حسین انصاریان و حجت الاسلام پناهیان همچنین استفاده از فرازهایی از بیانات مرحوم حق شناس در کنار مراسم مداحی با نوای حاج محمود کریمی، حاج میثم مطیعی، حاج سلیم موذن زاده، حاج حسن خلج و حاج حسین فخری از جمله تدارکات ویژه شبکه دو سیما برای ایام محرم است که هر روز طی دو نوبت در ساعت ۹ و ۱۳:۲۰ پخش خواهد شد.

برنامه «عصر خانواده» کاری از گروه خانواده و فرهنگ به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی و سحر رضوی در ایام محرم با رویکرد تقویت و ترویج مبانی عزاداری و سوگواری سالار شهیدان در بستر خانواده و لزوم انتقال نسل به نسل باورهای دینی و محبت اهل بیت (ع) از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸:۱۵ روی آنتن می رود.

مستند «فانوس خیال» به تهیه کنندگی سید حسین حقگو هر روز ساعت ۱۴ از شبکه دو سیما پخش می شود. این برنامه مجموعه مستندی بدیع و خلاقانه از عزاداری ها و سوگواری های مردم شبه جزیره هند و انعکاس ابراز ارادت شیعیان هندوستان به بارگاه امام حسین (ع) همراه با معرفی آداب و رسوم و نوحه سرایی ویژه این نقطه از جهان است.

طبق سال های گذشته مراسم شیرخوارگان حسینی مصادف با ٥ محرم ( ١٦ محرم) و «احلی من العسل» ویژه حضرت قاسم (ع) در روز ششم محرم پیش از اذان ظهر پخش خواهد شد.

پخش سریال «در قصه ها زندگی می کنند» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو به همراه مجموعه های نمایشی مناسبتی دیگر ساعت ۲۱:۳۰ و ارائه مستندهایی درباره اربعین هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از دیگر برنامه های تدارک دیده شده شبکه دو در ایام محرم است که به همراه برنامه هایی چون زنده باد زندگی، روبراه، نما دو و ... که متناسب با روزهای محرم تهیه و تولید می شوند از دیگر برنامه های این شبکه است که برای ایام محرم تدارک دیده است.

ویژه برنامه «مغناطیس» نیز از ۲۰ محرم تا اربعین سیدالشهدا (ع) با موضوع آمادگی برای اقامه حماسه پرشکوه اربعین حسینی از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای ایام محرم است که ساعت ۲۱ برای پخش آن در نظر گرفته شده است.