ناصر درخشان مدیر دبیرخانه دائمی و انتخاب و ارزشیابی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا فیلم هایی مانند «اروند»، «هیهات» و «سیانور» در داوری چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: ما افراد شناخته شده و حرفه ای را برای داوری در این جشنواره انتخاب کرده ایم و آنها با نگاه حرفه‌ای داوری آثار را در بین تعداد زیادی از فیلم ها انجام دادند و به دلیل کیفیت آثار رقابت بالایی در جشنواره وجود داشت.

وی افزود: اینکه چرا برخی از فیلم ها در برخی از بخش ها دیده نشده اند بر اساس رقابت و داوری ها بوده و من نمی توانم در این زمینه نظر بدهم، اما این را می دانم که داورها به صورت کاملا حرفه ای فیلم ها را داوری کرده اند و آثار باید حداکثر امتیازها را بیاورند تا بتوانند در بخش هایی به عنوان نامزد انتخاب شوند.

درخشان با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم مقاومت یک جشنواره موضوعی است، تاکید کرد: ما یک جشنواره موضوعی هستیم نه یک جشنواره تخصصی و موضوع بیش از ساختار مورد داوری قرار می گیرد. بخش هایی مانند فیلمنامه، کارگردانی و فیلم از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار می گیرد و آثار مناسب برای اعلام نامزدی انتخاب می شوند، اما این را تاکید می کنم که انتخاب نشدن بعضی از فیلم ها به معنای دیده نشدن یا مورد توجه قرار نگرفتن آنها از سوی داوران نیست. به هر حال ما ظرفیتی برای معرفی بخش نامزدها داشتیم که با توجه به این ظرفیت، گستره انتخاب ما کمتر می شود.

مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم مقاومت گفت: به هر حال شاخصه هایی برای داوری در این جشنواره وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آثاری که به مرحله داوری نهایی نرسیدند بی شک آرای آنها به حد نصاب نرسیده است. در جشنواره فیلم مقاومت سه محور اصلی دفاع مقدس، انقلاب و مقاومت اسلامی شاخه های اصلی برای داوری نهایی هستند که هیات داوران بر این اساس فیلم ها را انتخاب می کند.

وی در پاسخ به اینکه فیلم های «اروند» و «سیانور» با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بودند پس چرا این آثار که مورد استقبال هم قرار گرفتند باز هم در این جشنواره دیده نشده‌اند، تاکید کرد: درست است که این فیلم ها یکی از سه محور جشنواره فیلم مقاومت را داشته اند، اما شاخصه هایی مانند دفاع مقدس و انقلاب به نسبت فیلم های دیگر مورد داوری قرار می گیرند و این امکان وجود دارد که این شاخصه های اصلی در فیلم های دیگر پررنگ تر باشد.

مدیر انتخاب و ارزشیابی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پایان گفت: هیات داوران تمام تلاش خود را می کنند که داوری ها جنبه کاملا عادلانه داشته باشد و تنها یک گروه و تشکل خاصی را مورد توجه قرار نمی دهند.