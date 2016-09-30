به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود به تشریح آخرین وضعیت فدراسیون تحت مدیریتش پرداخت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

تجربه آموخته ام

وی در ابتدای صحبت هایش به قرار گرفتنش در راس فدراسیون فوتبال و داشتن سمت های مختلف در این رشته اشاره کرد گفت: بنده در پست های مختلفی فعالیت کرده ام و رده های مختلف را طی کردم و تجربه زیادی کسب کرده ام تا به اینجا رسیده ام.

کثیرالسفر نیستم

به فوتسالی ها گفتم می روم و از نزدیک بازیها را می بینم. رفتم و چند جلسه هم داشتم. بعد که برگشتم رفتم هند برای کنگره فیفا که در همانجا تیم نوجوانان ما هم حضور داشتند و ملاقاتی هم با آنها داشتیم.

چرا بازی با کره روز تاسوعا افتاد

تقویم مسابقات فیفا برای یک دوره چهار ساله تنظیم می شود. این تقویم سال ۱۳۹۱ تنظیم شده است. همین الان هم تا سال ۲۰۲۴ را برنامه ریزی کرده اند. در این تقویم اعلام شده که ۱۱ اکتبر که ۲۰ مهر می شود بازی ایران و کره جنوبی است. این تاریخ برای فیفا خیلی قابل تعریف نیست که به تاریخ قمری چه رویز می شود.

هیچ دخل و تصرفی در برنامه فیفا نداریم

فدراسیون فوتبال هیچ دخل و تصرفی در برنامه فیفا ندارد. وقتی ما متوجه این موضوع شدیم - که البته در زمان مدیریت ما نبود همانطور که قرارداد لباس هم در زمان ما نبود - با این حال باید پاسخگو باشیم. زمانی که این موضوع اعلام شد ما نامه مفصلی را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم و گفتیم که این مسابقه را برگزار نمی کنیم.

کره جنوبی قبول نکرد بازی جابجا شود

تاج ادامه داد: قبل از قرعه کشی ما اعلام مخالفت کرده بودیم که در تهران بازی نمی کنیم. اما وقتی قرعه کشی شد ما میزبان شدیم. بعد یک نامه هم روز ۲۴ تیرماه از سوی آقای حسنی خو ارسال کردیم. بعد هم به مکاتباتمان ادامه دادیم و و مردادماه هم خودم رفتم مالزی و با آقای ویزور صحبت کردم و پیشنهاد دادیم میزبانی ما با کره جابجا شود و یا بازی دو روز جابجا شود. کره حاضر نشد به ایران بیاید و بقیه مسائل هم فراهم نشد.

اینفانتینو گفت کاری نمی تواند بکند

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در ادامه به فیفا رفتیم و با اینفانتینو جلسه گذاشتیم و کلی بحث کردیم و تاکید کردیم که این روز برای ما یک روز بسیار مهم است. اینفانتینو گفت امسال نمی توانیم برای شما کاری کنیم اما در سالهای آینده برای ما یادآوری کنیم تا لحاظ کنیم.

ساعت بازی را جلوتر انداختیم

تلاش های ما به اینجا ختم شد که توانستیم ساعت بازی را از ۲۰ به ساعت ۱۸ تغییر بدهیم. البته در تلاش هم هستیم تا بازهم ساعت بازی را جلوتر بیاوریم. سعی می کنیم برای تماشاگران حاضر در برنامه های مذهبی در نظر بگیریم.

حاضریم جریمه اش را هم بدهیم

برای دیدار ایران و کره جنوبی برنامه های ویژه داریم. با اینکه شعار در ورزشگاه ها ممنوع است اما ما جریمه اش را هم می پذیریم و ورزشگاه را سیاهپوش خواهیم کرد. شورای تامین و سایر مسئولان هم همین نظر را دارند و در دیدار ایران و کره ما باید مسلمان بودنمان را نشان دهیم.

برخی گفتند سرمربی فوتسال را عوض کنید

زمانی که ما به تیم ملی اسپانیا باختیم برخی عنوان کردند که تا دیر نشده سرمربی را عوض کنید. همان ها الان که تیم ملی به جمع چهار تیم برتر راه یافته نظرشان عوض شده است. بالاخره باید منطقی عمل کنند.

یک برنامه تلویزیونی خوب ایرادات را گفت!

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد با جیووا گفت: قرارداد خوبی بسته نشده بود. در یک برنامه تلویزیونی هم حرف های خوبی در مورد این قرارداد زده شد و ایراداتش اعلام شد. برای همین ما گفتیم می رویم با آدیداس قرارداد صحبت کردیم. برخی سایت ها هم تیتر زدن که پس تولید داخلی چه می شود؟ جیووا ایراد فنی داشت و در کلمبیا مجبور شدیم روی لوگوی لباس ها پارچه بزنیم. جیووا مارک معروفی نیست و آنهایی باید جواب بدهند که از این برند دفاع کردند.

مشکل سامانه ها را حل کردیم

بین تجمیع کننده سازمان لیگ و تیم های استقلال و پرسپولیس و تراکتورسازی اختلاف افتاده است که باید حلش کنیم. الان همه را یکی کردیم و همه را به سامانه سی نود دادیم و سی چهل را حذف کردیم.

شب قبل همه توافق کرده بودند

آقای کفاشیان که نایب رئیس آسیا هستند برای کنگره نامزد شده بودند. با این حال همه شب قبل از کنگره به توافق رسیدند تا تابلوی NO را بالا ببرند. خود آقای کفاشیان هم از این موضوع ناراحت بود اما وقتی همه به این جمع بندی رسیدند دیگر کاریش نمی شود کرد.

می توان قرارداد بلیت فروشی را فسخ کرد

پارسال 556 هزار بلیت فروختیم که میانگین 6 میلیارد بلیت فروخته شده است. 16 درصد باید مالیات بدهد و 9 درصد هم ارزش افزوده بدهد. 5 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری کرده است. درست است که قرارداد 11 ساله است اما هر دو سال یکبار امکان فسخش وجود دارد. الان هم می گویم اگر قرارداد خوبی نیست سازمان لیگ می تواند آن را فسخ کند.