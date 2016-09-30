قیر رایگان معابر روستایی تحویل نشد/طرحهای هادی نیمه کاره ماند

غلامرضا مجیدی درگفت‌وگو با خبرنگار مهر، عمده ترین مشکل اصلاح معابر روستایی را کمبود اعتبارات مالی دانست و افزود: با تخصیص سهمیه قیررایگان، پارسال اتفاق بزرگی در بهسازی معابر روستایی رخ داد و معابر بسیاری از روستاهای بزرگ و شاخص آسفالت شد؛ حتی در برخی موارد حجم آسفالت مورد استفاده، برابر با کل حجم آسفالت این روستاها بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: درحال حاضر معابر۲۷۹۷ روستا به صورت کامل اصلاح و بهسازی شدند اما سایر روستاها نیمه تمام باقی مانده است.

مجیدی با بیان اینکه درحال حاضر سهمیه قیررایگان سال ۹۵ هم با تاخیرابلاغ شده است، اظهار کرد: فرآیند اختصاص و تحویل سهمیه قیررایگان، یک فرآیند اداری زمانبر است و باتوجه به آنکه تعدادی از روستاها فصل کاری خود را ازدست داده اند، باید در انتظار شروع زمان مناسب برای اصلاح معابر باشیم.

مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی، گفت: براساس آمار تا پایان سال ۹۴ برای ۳۶۳۸۹ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۸۲۲ روستای پایین تر از ۲۰ خانوار طرح هادی تهیه شده است.

به گفته وی، درمجموع ۳۷ هزار و ۲۱۱ روستا دارای طرح هادی هستند و باتوجه به اینکه دوره اعتبار طرح‌های هادی روستایی ۱۰ ساله هستند و پس ازآن نیاز به بازنگری دارند؛ در همین راستا طرح هادی حدود ۵۶۷۶ روستای بالای ۲۰خانوار و ۴۴ روستای پایین ۲۰ خانوار مورد بازنگری قرارگرفته است.

به گفته این مقام مسئول، ازمیان روستاهایی که طرح هادی برای آنها تهیه شده است، تاکنون طرح هادی ۱۵۴۵۵روستا وارد فاز اجرایی شده که عملیات عمرانی بسیاری از این روستاها به علت کمبود اعتبار یا فقدان منابع مالی لازم نیمه کاره رها شده است.

وی گفت: از میان ۱۵۴۵۵ روستا، تعداد ۱۵۲۴۷ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۲۰۸ روستا کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند.