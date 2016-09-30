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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

وزارت ارشاد از برگزاری کنگره امام شافعی حمایت می کند

وزارت ارشاد از برگزاری کنگره امام شافعی حمایت می کند

سنندج – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آمادگی این وزارت خانه برای حمایت از برگزاری کنگره بین الملل امام شافعی در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی صبح امروز در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد در حد توان از کنگره بین المللی امام شافعی حمایت کند.

وی با اشاره به لزوم جلب کمک سایر نهادها و سازمان ها در راستای برگزاری این مهم، عنوان کرد: این کنگره کار خوب و مهمی است و به همین دلیل باید با استفاده از کمک های استانی و کشور به بهترین شکل ممکن آن را برگزار کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص ردیف اعتباری ویژه در بودجه سال آینده کشور برای برگزاری کنگره امام شافعی را خواستار شد و افزود: به هر حال برگزاری این رویداد دارای اهمیت زیادی است و می شود برای آن یک ردیف ویژه اعتباری در بودجه کشور پیش بینی کرد.

وی بر حضور و مشارکت روحانیون استان کردستان در امر برگزاری این کنگره تاکید کرد و گفت: جلب مشارکت و همراهی آنها باعث می شود که برنامه در سطح خوبی برگزار شده و تاثیر خوبی نیز از خود برجای بگذارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر دو روزه خود به استان کردستان علاوه بر دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر بین المللی خیابانی مریوان از وضعیت تالار مرکزی سنندج بازدید و با مسئولان استان نیز دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 3782946

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