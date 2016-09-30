وزارت ارشاد از برگزاری کنگره امام شافعی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی صبح امروز در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد در حد توان از کنگره بین المللی امام شافعی حمایت کند.

وی با اشاره به لزوم جلب کمک سایر نهادها و سازمان ها در راستای برگزاری این مهم، عنوان کرد: این کنگره کار خوب و مهمی است و به همین دلیل باید با استفاده از کمک های استانی و کشور به بهترین شکل ممکن آن را برگزار کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص ردیف اعتباری ویژه در بودجه سال آینده کشور برای برگزاری کنگره امام شافعی را خواستار شد و افزود: به هر حال برگزاری این رویداد دارای اهمیت زیادی است و می شود برای آن یک ردیف ویژه اعتباری در بودجه کشور پیش بینی کرد.

وی بر حضور و مشارکت روحانیون استان کردستان در امر برگزاری این کنگره تاکید کرد و گفت: جلب مشارکت و همراهی آنها باعث می شود که برنامه در سطح خوبی برگزار شده و تاثیر خوبی نیز از خود برجای بگذارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر دو روزه خود به استان کردستان علاوه بر دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر بین المللی خیابانی مریوان از وضعیت تالار مرکزی سنندج بازدید و با مسئولان استان نیز دیدار و گفتگو کرد.