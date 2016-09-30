پاسداشت سالمندان در برنامه «زنده باد زندگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «زنده باد زندگی» روز شنبه ۱۰ مهرماه در راستای تکریم سالمندان افزون بر بحث های کارشناسی که با حضور شیما نظری دکترای سالمندشناسی و سایر مهمانان مربوط به این حوزه روی آنتن می رود، پای صحبت های یک خانواده نشسته و خاطرات یک معلم سالمند را نیز پخش خواهد کرد.

روز دهم مهرماهِ هر سال به عنوان روز جهانی سالمندان نامگذاری شده تا گامی در راستای تکریم سالمندان برداشته شود.

برنامه «زنده باد زندگی» با تهیه کنندگی و اجرای محمدجعفر خسروی، کاریست از گروه نهادهای اجتماعی که روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه دو پخش می شود و بازپخش آن ساعت ۱۰ دقیقه بامداد روز بعد خواهد بود.