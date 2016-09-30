به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار است روز ۲۰ مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی کره جنوبی برود.

این دیدار که طبق تقویم فیفا برگزار می شود قرار است ساعت ۱۸ روز ۲خ مهرماه انجام شود که مصادف با شب عاشورای حسینی است. به همین خاطر فدراسیون فوتبال در تلاش است تا بازهم ساعت این دیدار را جلوتر بیندازد.

قبل از این قرار بود بازی ساعت ۲۰ برگزار شود اما با رایزنی فدراسیون فوتبال به ساعت ۱۸ تغییر کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد رایزنی فدراسیون برای تغییر این ساعت با ۱۶ ادامه دارد و احتمال تغییر دوباره این ساعت وجود دارد.