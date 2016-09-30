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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه؛

احتمال تغییر ساعت دیدار دوباره تیم ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی

احتمال تغییر ساعت دیدار دوباره تیم ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی

فدراسیون فوتبال در تلاش است تا ساعت دیدار تیم ملی ایران با کره جنوبی را دوباره تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار است روز ۲۰ مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی کره جنوبی برود.

این دیدار که طبق تقویم فیفا برگزار می شود قرار است ساعت ۱۸ روز ۲خ مهرماه انجام شود که مصادف با شب عاشورای حسینی است. به همین خاطر فدراسیون فوتبال در تلاش است تا بازهم ساعت این دیدار را جلوتر بیندازد.

قبل از این قرار بود بازی ساعت ۲۰ برگزار شود اما با رایزنی فدراسیون فوتبال به ساعت ۱۸ تغییر کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد رایزنی فدراسیون برای تغییر این ساعت با ۱۶ ادامه دارد و احتمال تغییر دوباره این ساعت وجود دارد.

کد مطلب 3782951
رضا خسروي

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