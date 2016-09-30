غرب و امریکا در انتقال فناوری به ما کمکی نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم انعقاد ۱۵ سند همکاری در زمینه انتقال تکنولوژی تولید دارو در روسیه با بیان اینکه افتخار می کنم در جمع شما هستم، اظهار داشت: رهبران دو کشور بیش از سه دهه است که همکاری نزدیک و صمیمی با هدف ارتقاء روابط در همه حوزه ها بویژه حوزه اقتصادی داشته اند اما این هنرمندی بخش خصوصی و دولتی است که بتوانند این نیاز و اهداف را جامعه عمل بپوشاند.

وی افزود: روابط دو کشور استراتژیک تر از آن است که تصور شود و ثبات این نگاه در صحنه های مختلف بین المللی گواه بر این امر است؛ برای بخش خصوص مهمترین فاکتور امنیت سرمایه گذاری است که سابقه همکاری دو کشور تامین کننده این واقعیت است.

وزیر بهداشت افزود: در ایران بعد از انقلاب بنا شد که نیاز استراتژیک در داخل تامین شود که یکی از آنها بحث تولید دارو بود؛ در حال حاضر نزدیک به ۹۶ درصد نیاز دارویی را در داخل تولید می کنیم؛ اما میزان دلاری تولیدات ۷۰ درصد است که ۳۰ درصد دارو و مواد اولیه را وارد می کنیم.

وی با بیان اینکه انستیتو پاستور یکصد سال قدمت دارد و زمانی همه نیاز منطقه را تامین می کرد، عنوان کرد: ۷۰ درصد واکسن مورد نیاز را در داخل تولید می کنیم.

هاشمی افزود: به نظر می رسد در دنیای امروز به تحکیم روابط علمی و اقتصادی بیشتری میان کشورهایی که با یکدیگر دوست هستند، نیاز است. من عمیقا معتقدم که غرب و آمریکا کمکی در حوزه انتقال فناوری به ما نخواهند کرد؛ بنابراین خیلی مهم است که مراکز علمی و بخش اقتصادی مراکز خصوصی در مسیری تلاش کنند که ما را بی نیاز کنند.

وی تاکید کرد: شرط اصلی، صداقت و اعتماد است که طرفین باید تلاش کنند تا این موضوع زمینه ساز ارتقاء همکاری های دو طرف شود.

هاشمی گفت: امروز ۱۵ سند بین طرفین به امضا رسید که امیدواریم در عمل هم شاهد آن باشیم که طرفین به تعهداتشان عمل کنند .

وی در خطاب به همکاران ایرانی ادامه داد: معاون وزیرصنعت به بنده پیامی از سوی رئیس جمهور روسیه رسانده که تا ۳ سال آینده ۹۰ درصد داروی مورد نیاز دولتی و ۵۰ درصد داروی بازار در روسیه تولید شود؛ این بهترین فرصت برای شما است .

وی افزود: اگر فکر کنیم ۷۰ درصد داروی مورد نیاز روسیه ۲۰ میلیارد دلار ارز از خارج وارد می کند، این فرصت خوبی برای بخش خصوصی دو کشور به شمار می رود .

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: به دوستان روس اطمینان می دهم که جوانان علاقه مند و دانشمند ایرانی که در سطح بین المللی تلاش می کنند و استعداد دارند تا برای سرمایه گذاری مشترک در روسیه و ایران به هدف رئیس جمهور روسیه دست یابید .

به گفته وی، ما مراکز تحقیقاتی ، شرکت های دانش بنیان ، مراکز رشد و علم و فناوری زیادی داریم که می توانند از تجربیات شما استفاده کنند و این همکاری ها باعث شکوفایی دو کشور و منطقه شوند.