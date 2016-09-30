به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، دادگاه جنایی وابسته به آل خلیفه ۱۰ شهروند بحرینی را به اتهام واهی ارتباط داشتن با تروریسم به ۱۰ سال زندان و لغو تابعیت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات بحرین به محاکمه مخالفان خود به ویژه شیعیان شدت بخشیده اند. این کشور پس از سرکوب حرکت اعتراض آمیز مردم از فوریه ۲۰۱۱ به این سو هر از گاهی شاهد ناآرامی است.

قوه قضائیه بحرین از آن زمان احکام بسیاری صادر و تابعیت بسیاری از بحرینی ها را به اتهام واهی دست داشتن در اقدامات خشونت آمیز لغو کرده است.

در همین خصوص جواد فیروز و یوسف المحافظه، دو فعال بحرینی، در اواسط سپتامبر در گفت وگویی مطبوعاتی در ژنو خاطرنشان کردند که تابعیت بیش از ۳۰۰ بحرینی از سال ۲۰۱۲ تا کنون لغو شده است و هفت تن از آنان از کشور اخراج شده اند.