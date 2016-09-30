سپهر عبدی به نشان نقره جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از دهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان که در شهر لیما جریان دارد نماینده کشورمان موفق به کسب نشان برنز شد. سپهر عبدی در رده سنی کمتر از ۱۴ سال به اجرای فرم پرداخت و با کسب ۷.۹۵ امتیاز صاحب نشان نقره شد. تکواندوکار مکزیکی به مدال طلا رسید. نمایندگان پرو و کره جنوبی مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.

روز گذشته تیم پومسه سه نفره زنان کشورمان با ترکیب مرجان سلحشوری، مهسا صادقی و فاطمه قاسمی در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال و تیم پومسه دو نفره کمتر از ۳۰ سال نیز موفق به کسب دو نشان برنز شده بودند.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پومسه با حضور ۷۶۲ پومسه رو از ۵۲ کشور در شهر لیما جریان دارد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.