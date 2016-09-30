سالن کنفرانس و سیستم پخش پردیس سیمنا بهمن سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سالن اندیشه و سیستم پخش پردیس سینمایی بهمن سنندج متعلق به حوزه هنری استان کردستان افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور استاندار کردستان و سید مهدی فرشادان نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش های مختلف پردیس سینمایی بهمن سنندج بازدید کرد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: سالن کنفرانس اندیشه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان و در یکی از فضاهای غیرقابل استفاده پردیس سینما بهمن سنندج راه اندازی و تجهیز شد.

امین مرادی عنوان کرد: با افتتاح این سالن کنفرانس می توان از آن برای برگزاری نشست های تخصصی هنرمندان و همچنین جلسات مختلف استفاده کرد که ظرفیت ۵۰ نفر را نیز دارد.

وی با اشاره به افتتاح سیستم پخش دیجیتال بارکو پردیس سینما بهمن سنندج، عنوان کرد: این سیستم پخش سالن سینما جزو جدیدترین سیستم های پخش به شمار می رود که برای راه اندازی آن ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان افزود: با راه اندازی این سیستم جدید از این پس تصاویر با بهترین کیفیت برای علاقمندان به سینما پخش می شود و این می تواند روی حضور بیشتر مخاطب موثر باشد.

وی همچنین با اشاره به احداث استودیو حرفه ای تصویر و صدا در پردیس سینما بهمن سنندج، گفت: این استودیو با همکاری استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان احداث شده است ولی برای تجهیز آن با مشکلاتی مواجه هستیم.

مرادی گفت: برای تجهیز نهایی این استودیو حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که انتظار می رود وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه ما را مورد حمایت قرار دهد.