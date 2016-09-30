تقاضا از دولت برای برگزاری آزمون استخدامی در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا امینی در حاشیه برگزاری آزمون قضاوت در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات این موضوع گفت: آزمون جذب عمومی برای منصب قضاوت صبح امروز به طور همزمان در ۱۹ استان کشور برگزار شد.

وی با اشاره به رقابت ۴۵ هزار نفر از داوطلبان فارغ التحصیل رشته حقوق در این آزمون گفت: علاوه بر این آزمون، ۲ هزار نفر از فارغ التحصیلان حوزوی هفته گذشته در آزمون جذب عمومی قضاوت شرکت کردند و همچنین ۳ هزار نفر نیز از طریق جذب اختصاصی به رقابت می پردازند که به طور کلی تعداد داوطلبان شرکت کننده در سطوح مختلف ۵۰ هزار نفر خواهد بود.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه از برگزاری تستی این آزمون خبر داد و ادامه داد: نتایج این آزمون تستی در اوایل آبان ماه و از طریق سازمان سنجش اعلام می شود و پس از آن برگزیده شدگان به مرحله آزمون تشریحی دعوت خواهند شد.

امینی افزود: مرحله تشریحی این آزمون ۲۸ آبان با شرکت برگزیدگان برگزار خواهد شد و نتایج آن نیز هفته اول بهمن ماه اعلام می شود.

وی به مرحله بعدی آزمون قضاوت اشاره و تصریح کرد: کسانی که دو مرحله تستی و تشریحی را با موفقیت طی کرده باشند، به مصاحبه علمی دعوت می شوند و امیدواریم تا پایان سال جاری نتایج مرحله سوم نیز اعلام شود.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: مرحله بعدی سنجش شخصیت و دیگر سنجه های مورد نظر آزمون قضاوت است که برای برگزیدگان مرحله سوم انجام می شود.

امینی در خصوص برگزاری مرحله اختبار نیز توضیح داد: کسانی که در مراحل مذکور موفقیت های لازم را کسب کرده باشند در نهایت به مرحله اختبار معرفی می شوند که در صورت موفقیت در این مرحله ابلاغ قضایی برایشان صادر می شود.

اخذ تست آمادگی شغلی برای اولین بار

معاون منابع انسانی قوه قضائیه همچنین در خصوص تفاوت های آزمون امسال با سال های گذشته نیز گفت: امسال علاوه بر روال مرسوم تست آمادگی شغلی از داوطلبان گرفته می شود.

وی در ادامه به وضعیت جذب قضات زن در دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: تعداد داوطلبان زن ۱۵ هزار نفر است که یک‌سوم جمعیت داوطلبان را شامل می شود. با این حال برای جذب قضات زن نسبتی تعیین نمی کنیم بلکه نسبت به نیازهای هر سال تعدادی جذب می شوند.

امینی افزود: اغلب خانم ها در پست های دادیاری و محاکم خانواده جذب دستگاه قضا می شوند

معاون منابع انسانی قوه قضائیه با بیان اینکه ۸ درصد قضات زن هستند، گفت: با توجه به ۱۰ هزار قاضی مشغول به کار، ۸ درصد آنان زنان هستند.

وی از جذب یک هزار قاضی در طول ۳ سال اخیر خبر داد و افزود: یک هزار و ۷۰۰ نفر از داوطلبان وارد مجموعه قوه قضائیه شدند که در ۱۱ مرکز آموزشی مشغول هستند و تا پایان سال جاری نیز یک هزار و ۱۰۰ نفر ابلاغ قضایی می گیرند.

قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار می شوند

معاون منابع انسانی قوه قضائیه در خصوص بکارگیری قضاوت و تامین نیروی انسانی در مراکز شوراهای حل اختلاف توضیح داد: به دنبال اصلاحیه ای که طبق قانون شوراهای حل اختلاف اعلام شده است بنا داریم قضات مستقل در اختیار این مراکز قرار دهیم و تاکنون بیش از ۱۰۰ قاضی مستقل برای آنها اختصاص داده ایم و طبق قانون قرار است با قضات بازنشسته برای خدمت در این مراکز قرارداد همکاری منعقد شود.

امینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روند جذب قضات در مناطق محروم چگونه است و آیا آزمون جداگانه ای برای این مراکز برگزار خواهد شد یا خیر؟ گفت: در سال گذشته این آزمون در ۵ استان محروم برگزار شد که طی آن ۲ هزار و ۶۰۰ نفر شرکت کرده و ۲۰۰ نفر دعوت به مصاحبه شدند که قرار است مراحل آتی آنها نیز به زودی انجام شود.

وی با بیان اینکه داوطلبان باید بدانند برای قوه قضائیه مناطق محروم و غیرمحروم تفاوتی ندارد، گفت: بر حسب نیاز در مناطق از بین داوطلبان، قاضی برای مناطق محروم انتخاب می شود و امسال آزمون مجزایی برای این مناطق برگزار نخواهد شد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه افزود: برای امسال ۳۰۰ قاضی برای شوراهای حل اختلاف تهران جذب می شوند.

امینی در خصوص تامین نیروی اداری برای قوه قضائیه نیز توضیح داد: برای برگزاری آزمون استخدامی دیگری به دولت تقاضا داده ایم تا بتوانیم ۵ هزار نیروی اداری جذب دستگاه قضا شوند؛ چراکه در طول برنامه ششم توسعه باید سالانه ۳ هزار نیروی اداری وارد قوه قضائیه شوند.