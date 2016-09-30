اجرای طرح هادی در ۱۷ هزار روستا/ بهسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی درفشی صبح جمعه در بازدید از روند اجرای طرحهای بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: گامهای اساسی در راستای توسعه طرحهای هادی در سطح کشور برداشته شده است و امسال نیز سه هزار طرح هادی در سطح روستاهای کشور اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار اجرای طرحهای عمرانی در روستاها، بیان کرد: با اجرای این طرحها بیش از ۱۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور دارای طرح هادی خواهند شد.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تسریع در اجرای طرحهای هادی روستای با تامین اعتبارات مورد نیاز خبر داد و اضافه کرد: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سند برای مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور صادر میشود.
وی با اشاره به جایگاه برتر بنیاد مسکن استان بوشهر در اجرای طرحهای روستایی، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۴۰ طرح روستایی در استان بوشهر با ۴۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.
درفشی از افزایش اعتبارات طرحهای روستایی استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: ساخت، تعمیر و مقاوم سازی مسکن درمناطق روستائی در دستور کار است.
وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال جاری، ادامه داد: سهم استان بوشهر از این میزان ۹ هزار و ۵۰۰ واحد است.
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