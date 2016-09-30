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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است

فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است

ساری - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن بین مردم و مسئولان جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در مازندران با بیان اینکه هنوز اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشده است در عین حال تصریح کرد: فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی روی ریل درستی قرار گرفته است و تمام هم دولت تحقق این امر است و دولت تنها به برگزاری همایش و سمینار در این زمینه اکتفا نکرده است.

وی بر لزوم نقشه راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در این راستا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مازندران شکل گرفته است.

واعظی با بیان اینکه تلاش دولت دستیابی به تورم یک رقمی و رشد اقتصادی است افزود: در حال حاضر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۸.۸ درصد و رشد بخش کشاورزی چهار درصد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساس و شالوده برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است، تصریح کرد: امیدواریم شاخص های اقتصادی در نیمه دوم سال رشد یابد تا مردم به رفاه مطلوب دست یابند.

کد مطلب 3782990

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