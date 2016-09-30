به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در مازندران با بیان اینکه هنوز اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشده است در عین حال تصریح کرد: فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی روی ریل درستی قرار گرفته است و تمام هم دولت تحقق این امر است و دولت تنها به برگزاری همایش و سمینار در این زمینه اکتفا نکرده است.

وی بر لزوم نقشه راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در این راستا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مازندران شکل گرفته است.

واعظی با بیان اینکه تلاش دولت دستیابی به تورم یک رقمی و رشد اقتصادی است افزود: در حال حاضر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۸.۸ درصد و رشد بخش کشاورزی چهار درصد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساس و شالوده برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است، تصریح کرد: امیدواریم شاخص های اقتصادی در نیمه دوم سال رشد یابد تا مردم به رفاه مطلوب دست یابند.