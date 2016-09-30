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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

پذیرفته شدگان نهایی حافظان کل قرآن در کنکور ارشد معرفی شدند

پذیرفته شدگان نهایی حافظان کل قرآن در کنکور ارشد معرفی شدند

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی حافظان قرآن مجید شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ منتشر شد و پذیرفته شدگان باید مدارک خود را به سازمان سنجش ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی۹۰ نفر پذیرفته‌شدگان نهایی، آن دسته از حافظان قرآن مجید دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم و لیسانس علوم‌قرآنی شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ که در آزمون صحت حفظ (۸ تا ۱۲ شهریور) شرکت کرده و موفق به طی کلیه مراحل مربوط آزمون شده‌اند، اعلام شد.

داوطلبانی که تاکنون مدارک لازم را به سازمان سنجش ارسال نکرده­ اند، باید با توجه به مقطع قبولی خود نسبت به انجام موارد زیر و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.

الف) مدارک لازم برای صدور مدرک کارشناسی علوم قرآنی: کپی شناسنامه ( صفحه اول ودر صورت لزوم صفحه توضیحاتتصویر کارت ملی، ۲ قطعه عکس ۴´۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)

تذکر مهم: لازم است حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامی آنها در جدول آمده است، مدارک خود را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸ـ ۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ ارسال کنند.

ب) مدارک لازم برای معرفی دارندگان مدرک کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: تصویر مدرک کارشناسی که باید در یکی از رشته های علوم قرآنی با گرایشهای علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث باشد.

فهرست دانشگاهای انتخابی مطابق دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ است که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

تذکر مهم:  دارندگان مدارک کارشناسی که اسامی آنان در جدول شماره (۲) قرار دارد و دارای یکی از مدارک کارشناسی رسمی ذکر شده هستند باید تا تاریخ ۲۰ مهر مدارک خود را از طریق نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ ارسال کنند.

کد مطلب 3782991

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