پذیرفته شدگان نهایی حافظان کل قرآن در کنکور ارشد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی۹۰ نفر پذیرفته‌شدگان نهایی، آن دسته از حافظان قرآن مجید دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم و لیسانس علوم‌قرآنی شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ که در آزمون صحت حفظ (۸ تا ۱۲ شهریور) شرکت کرده و موفق به طی کلیه مراحل مربوط آزمون شده‌اند، اعلام شد.

داوطلبانی که تاکنون مدارک لازم را به سازمان سنجش ارسال نکرده­ اند، باید با توجه به مقطع قبولی خود نسبت به انجام موارد زیر و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.

الف) مدارک لازم برای صدور مدرک کارشناسی علوم قرآنی: کپی شناسنامه ( صفحه اول ودر صورت لزوم صفحه توضیحات)، تصویر کارت ملی، ۲ قطعه عکس ۴´۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)

تذکر مهم: لازم است حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامی آنها در جدول آمده است، مدارک خود را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸ـ ۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ ارسال کنند.

ب) مدارک لازم برای معرفی دارندگان مدرک کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: تصویر مدرک کارشناسی که باید در یکی از رشته های علوم قرآنی با گرایشهای علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث باشد.

فهرست دانشگاهای انتخابی مطابق دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ است که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

تذکر مهم: دارندگان مدارک کارشناسی که اسامی آنان در جدول شماره (۲) قرار دارد و دارای یکی از مدارک کارشناسی رسمی ذکر شده هستند باید تا تاریخ ۲۰ مهر مدارک خود را از طریق نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ ارسال کنند.