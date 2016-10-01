به گزارش خبرنگار مهر، خبری منتشر شده بود که « بختیار رحمانی از قطر پیشنهاد دارد». از این دست خبرها نه برای بختیار به تنهایی که برای منصوریان، کی‌روش، امیر قلعه‌نویی و دیگران هم در مقاطعی ساخته و پرداخته شده است.

نکته ساخت این دست اخبار این است که معمولا درست زمانی پخش می شوند که مربی یا بازیکن در روزهای افول خود قرار گرفته و معمولا این پیشنهادها سندیتی هم ندارد و منبع آن مخفی است.

در مورد بختیار رحمانی این موضوع پس از آنکه این بازیکن اعلام کرد به خاطر هواداران استقلال! از این تیم جدا نمی شود پرسش هایی باقی ماند. پرسش هایی که جواب ندارد.

اول: قرارداد بختیار رحمانی چگونه بسته شده که این بازیکن نه به خاطر قرارداد حرفه ای خود بلکه به خاطر هواداران استقلال است که دست رد به سینه قطری ها می زند؟

دوم: تیم قطری چه اسمی دارد؟ کدام تیم قطری بوده که بختیار را خواسته و نامه به باشگاه استقلال نزده است؟

سوم: تیم قطری در کدام بازی این فصل بختیار رحمانی را پسندیده است آن هم درحالی که رحمانی بازی خوبی را در این هفت دیدار انجام نداده که بتواند تیم های قطری را مجاب کند آن هم در حالی که نامبرده در تیم ملی ایران هم به میدان نمی رود و در استقلال هم جایگاهش ثابت نبوده و عملا توقع هواداران این تیم را برآورده نکرده است؟

چهارم: چرا باشگاه استقلال در مورد رحمانی موضع رسمی خود را اعلام نکرد؟ آیا نباید باشگاه در صورت وجود پیشنهاد، موضع رسمی می گرفت؟

شایعه ها

برخی می‌گویند در اینگونه مواقع پیشنهادی وجود ندارد و برخی در کنار این بازیکنان چنین خبرهایی را در صفحات شخصی خود منتشر می‌کنند تا جایگاه بزرگتری از آنچه امروز این بازیکنان و مربیان دارند را در اذهان بسازند اما به نظر می‌رسد این داستان‌ها نخ نما شده و عملا کاربردی به جز دلخوری از بازیکن و مربی در پی نداشته باشد.