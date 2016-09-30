خاطره بازی مردم شیراز با حضور پرسپولیس/ قشقایی ها در حافظیه

خبرگزاری مهر_ استانها، هادی فتحی: با اعلام حضور تیم پرسپولیس در شیراز جهت رویارویی با تیم فوتبال قشقایی همگان انتظار جمعه شلوغی برای شیراز داشتند.

فوتبال دوستان شیرازی و برخی از استانهای همسایه فارس از شب گذشته وارد شیراز شدند تا باردیگر خاطرات سالهای دور را برای خود تکرار کنند.

سالهایی که برق شیراز و فجر شهید سپاسی در لیگ برتر حضور داشتند و استقلال و پرسپولیس ۴ مرتبه به شیراز می آمدند.

امروز تماشاگران تیم پرسپولیس در مقابل ایل بزرگ قشقایی قرار گرفتند که برای تشویق و حمایت تیم خود از ساعات اولیه صبح خود را ورزشگاه رساندند.

در حال حاضر با اینکه حدود ۳ ساعت تا آغاز بازی زمان باقی خیابان حافظیه مملو از جمعیت خریدار بلیط است که این کار در مقابل ورزشگاه انجام می شود.

ضلع جنوبی ورزشگاه در اختیار طرفداران پرسپولیس و ضلع شمالی در اختیار قشقایی است که با روند شاید کمتر از یک ساعت دیگر درهای ورزشگاه بسته شود و دیگر جایی برای نشستن وجود نداشته باشد.