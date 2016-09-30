صنعت و تکنولوژی در حکومت مهدوی

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_علی کریمی: در بحث مربوط به مهدویت و بالاخص دوران ظهور حکومت جهانیِ آخرین حجت پروردگار متعال مبحث پیشرفت تکنولوژی و علوم و فنون و سلاح های مبارزه که از موارد لازم آن قیام آخرین می باشد ، بسیار مورد سوال واقع شده و در عین حال پاسخ های روشنی که مبتنی بر حکمت و ماخوذ از کتاب و سنت باشد دریافت نمی گردد . اکنون این گفتار سعی دارد تا بر پایه ی مبانی متقن اعتقادی در حد میسور پرده از این داستان بردارد . در منابع حدیثی تعبیرات جالبی دیده می شود که به طور ضمنی و مجمل پاسخ رسا و روشنی برای سوال فوق دربردارند ؛ بدین شرح که :

الف – از امام صادق علیه السلام چنین نقل گردیده : « هنگامی که قائم ما قیام کند ، زمین به نور پروردگارش روشن می شود و بندگان خدا از نور آفتاب بی نیاز می شوند . » (۱)

از این تعبیر روایت چنین برمی آید که مسئله نور و انرژی آنچنان حل می شود که در روز و شب از پرقدرت ترین نور ها که می توانند جانشین نور آفتاب گردد بهره گیری می کنند .

بنابر این ، تکامل علوم و صنایع به حدی خواهد رسید که مردم با رهبری آن رهبر بزرگ قادر به کشف منبع نور و انرژی فوق العاده ای که حتی می تواند جانشین نور خورشید گردد خواهند شد .

ب – در حدیث دیگری ابوبصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل می نماید :

« هنگامی که کارها به صاحب اصلی ولایت ( مهدی علیه السلام ) برسد خداوند هر نقطه ی فرو رفته ای از زمین را برای او مرتفع و هر نقطه مرتفعی را پایین می آورد ؛ آنچنان که تمام دنیا نزد او به منزله کف دستش خواهد بود ! کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی باشد آن را نمی بیند ؟! » (۲)

امروزه با نصب وسائل فرستنده بر فراز کوه ها و بلندی ها انتقال تصویر و اطلاعات به نقاط مختلف جهان به راحتی امکان پذیر است و حتی ماهواره ها قابلیت پوشش سراسری افراد و اماکن ، زیر نظر سیستم مرکزی را دارا می باشند . اما از حدیث فوق بر می آید که در عصر قیام مهدی علیه السلام یک سیستم نیروند و مجهز برای انتقال داده ها اعمّ از تصاویر و اطلاعات به وجود می آید که شاید تصوّر آن امروز برای ما مشکل و صعب باشد .

سیستمی قدرتتمند ، آنچنان که تمام جهان به منزله ی کف دست خواهد بود و نه موانع مرتفع و نه گودی های زمین ، هیچکدام مانع از رویت موجودات و عالم بر روی زمین نخواهد بود .

بدیهی است چنین تشکیلاتی سلطه اطلاعاتی بر تمام کره ی زمین و حکومت واحد جهانی و صلح و امنیت و عدالت را به گونه ای همه جانبه و سریع امکان پذیر خواهد نمود .

ج – از امام باقر علیه السلام نقل شده است :

« برای صاحب و دوست شما مهدی (علیه السلام) آن وسیله ی سرکش ذخیره شده است ! راوی حدیث گوید : گفتم منظور از وسیله سرکش چیست ؟

امام علیه السلام فرمود : ابری است که در آن غرّش رعد و شدت صاعقه یا برق است ؛ او بر این وسیله سوار می شود ، آگاه باشید او به زودی بر ابرها سوار شده و به آسمان ها و زمین های هفتگانه صعود می کند ! ! » (۳)

مسلّما منظور از ابر ، این ابر معمولی نمی باشد ، زیرا ابرهای معمولی وسیله ای نیستند که بتوان با آنها سفرهای فضایی نمود ، آنها در جو نزدیک زمین در حرکت بوده و با زمین فاصله ی ناچیزی دارند و نمی توانند از آن بالاتر بروند ؛ بلکه اشاره به وسیله ی فوق العاده سریع السیری است که در آسمان به صورت توده ای فشرده از ابر به نظر می رسد ؛ قدرتی مانند برق و صاعقه داشته و در هنگام حرکت ، آسمان را می شکافد و در حقیقت باید گفت یک وسیله ی مافوق مدرن می باشد که وسیله ای شبیه آن را در حال کنونی نداریم . به هر حال حدیث مذکور بیان می دارد که پیشرفت خارق العاده ای از علوم و فنون در راه است که به موازات آن باید تکامل در همه زمینه ها صورت گیرد . (۴)

پس از آنچه نقل گردید روشن می شود که در عصر انقلاب بزرگ مهدوی علیه السلام نه تنها مسئله عقب گرد صنعتی وجود ندارد بلکه صنایع و تکنولوژی به طرز بی سابقه ای گسترش می یابد ولی تنها در مسیر منافع بشری و تحقق بخشیدن به آرمان حق طلبان و تشنگان حقیقت ناب الهی .

منابع :

۱ - الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد . ج ۲ . ص ۳۸۱

۲ – کمال الدین و تمام النعمه . ج ۲ . ص ۶۷۴

۳ – بحار الانوار . ج ۱۲ . ص ۱۸۲

۴ – حکومت جهانی مهدوی . ص ۲۴۵