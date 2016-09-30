به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون اندیشه جوان، مراسم افتتاحیه دوره آموزشی روزنامهنگاری اندیشهای، عصر چهارشنبه ۷ مهر در سالن همایشهای کانون اندیشه جوان برگزار شد.
باشگاه رسانهای باران با همکاری کانون اندیشه جوان، دوره روزنامهنگاری اندیشه را در مدت ۱۷ هفته، برگزار خواهد کرد. در این دوره مباحث فکری و اندیشهای در کنار مباحث حرفهای و فنی روزنامه نگاری آموزش داده میشود. برگزارکنندگان دوره روزنامهنگاری اندیشه، برآنند تا با بررسی مسئلهشناسانه موضوعات و جریانهای فکری موجود قدمی در جهت آگاهسازی خبرنگاران فعال در حوزه اندیشه و فرهنگ و دانشجویان و علاقهمندان به حوزه رسانه، به عنوان افراد تاثیرگذار بردارند.
رضا مقدسی مدیر مسئول سابق خبرگزاری مهر، در این برنامه با بیان این نکته که سال گذشته اولین دوره روزنامه نگاری اندیشه در دانشگاه امام صادق(ع) توسط موسسه باران تشکیل شد و امسال دومین دوره در کانون برگزار خواهد شد. طی سخنانی به معرفی دوره و ضرورت آن برای کسانی که می خواهند کار رسانهای انجام دهند پرداخت.
مدیر باشگاه باران، در ادامه صحبتهای خود، سرفصلهای دوره و اساتیدی که در این دوره حضور خواهند داشت را معرفی کرد.
در ادامه مراسم، پس از پخش گزارش تصویری، از دوره نخست روزنامه نگاری اندیشه، محمدرضا یقینی مدیرعامل کانون اندیشه جوان، طی سخنانی با اشاره به سابقه رسانه و اشکال آن، به کارکرد رسانه پرداخت.
وی ضمن اشاره به کارکرد اساسی رسانهها در جامعه، بر نقش تاثیرگذار رسانهها در شکلدهی به سبک زندگی مردم و تربیت آنها برای انجام یک رفتار سیاسی بهخصوص، تأکید کرد.
یقینی گفت: امروز مسئله اصلی بهخدمت گرفتن رسانه، برای رسیدن به اهداف جنگ نرم است؛ چراکه در جنگ نرم هدف اصلی شکل دادن به افکار عمومی، برای کسب نتایج عینی است. این شکل دادن به افکار عمومی در دو غالب صورت می گیرد: یک؛ به روش اندیشیدن مردم و مخاطبان شکل می دهند و دوم؛ مبانی جدیدی در اختیار آنها قرار می دهند؛ این مبانی جدید ارزشهای جدیدی را برای آنها تعریف می کند و این ارزشهای جدید انتخابها و سلایق جدیدی را ایجاد می کند و این سلایق جدید در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودش رو نشان می دهد.
این دوره با حضور اساتیدی چون فواد ایزدی، احمد توکلی، عطاالله رفیع آتانی، حسین رضی، ابراهیم متقی، فرزاد جهانبین، محمدحسین صفارهرندی، سید حسین شهرستانی، مرتضی روحانی، روحالله نامداری و محمد ابراهیمنژاد با سرفصلهای «آشنایی با اندیشکدههای آمریکا»، «آشنایی با ماموریتهای رسانه اسلامی»، «مبانی ارتباطات جمعی، آشنایی با مبانی غرب مدرن»، «آشنایی با مکاتب و جریانات فکری چپ، راست و لیبرال»، «دوران جدید عالم و عصر امام خمینی»، «آشنایی با حکمت اسلامی، اسلام ناب در برابر قرائتهای انحرافی»، «گونهشناسی روشنفکری در ایران، اصول مصاحبه خبری و گزارشنویسی خبری»، برگزار خواهد شد.
نظر شما