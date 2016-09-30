مستند آل احمد بعد از ۴ سال رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان و نویسندگان از آن جمله عنایت سمیعی، محمد بهارلو، علی شاه حاتمی، محمدرضا عرب، فرهاد ورهام، علیرضا شجاع نوری، لقمان خالدی، علی قنبری و علی لقمانی در موزه سینما برگزار شد. در ابتدای این برنامه دست اندرکاران و هنرمندان پوستر فیلم را امضا کردند و در ادامه محمد رضا عرب نویسنده و کارگردان سینما به عنوان مجری برنامه با توضیحاتی درباره فیلم به این نکته اشاره کرد که در کشور ما آستانه تحمل پایین آمده است و این نوع فیلم‌ها به فرهنگ نقدپذیری کمک می کند.



سپس مصطفی آل احمد کارگردان، تهیه کننده و پژوهش‌گر فیلم به مهمانان خیر مقدم گفت و با تشکر و قدردانی از حضار اشاره کرد که این فیلم از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ به تناوب فیلمبرداری شده است.



مصطفی آل احمد از امیرحسین آریان پور، اصغر خبره زاده، پرویز کلانتری و شمس آل احمد یاد کرد و گفت: اینها کسانی بودند که نقش موثری در شکل گیری این مستند داشتند اما چه حیف که در حال حاضر و زمان اکران عمومی این اثر دیگر در بین ما نیستند.



در پایان محمدرضا عرب با انتقاد از دیر اکران شدن این فیلم و فوت برخی عزیزان مصاحبه شونده در فیلم، از مسئولین خواست تا با به هنگام اکران کردن فیلم ها فرصت های بیشتری برای توجه به این آثار فراهم آورند و سپس حضار را به تماشای فیلم دعوت کرد.