مطالعات جامع نفت و گاز گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح جمعه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اظهار کرد: روستاهای کشور دیگر حکم روستا نداشته و در تامین زیرساخت‌ها فاصله بسیار زیادی با شهرها دارند.

وی با بیان اینکه ماندگاری جمعیت روستایی در برخی مناطق کشور ۲۷ درصد بوده اما این رقم در گلستان ۴۹ درصد است، افزود: برخی از روستاییان به ویژه در قسمت جنوبی گلستان علاقمند به مهاجرت نیستند و باید برای آنها برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم علی آبادکتول در محلس شورای اسلامی یادآور شد: بعضی از کارها نیازمند مصوبه دولت و اعتبارات کلان نیستند و می‌توان با سرمایه گذاری اندک اشتغال زایی مناسبی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: گلستان به استان کشاورزی مشهور بوده اما کشت ما سنتی و غرق آبی است و نیازمند تغییر الگوی کشت با اعمال مشوق هاست.

قره خانی متذکر شد: تغییر الگوی کشت تا زمانی که دولت حکم انشایی می‌دهد اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه دولت با اعمال تعرفه از ورود خودروی خارجی جلوگیری کرده و از صنعت خودروی کشور که بی‌کیفیت است، حمایت می‌کند، تصریح کرد: باید جلوی واردات محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی گرفته شود.

وی از انعقاد قرار داد جدید شرکت ملی نفت و مرکز پژوهش‌های نفتی در شمال کشور خبر داد و گفت: مطالعات جامع نفت و گاز استان گلستان آغاز شده و در قسمت های آبی دریای خزر اکتشافات در حال انجام است.

قره خانی اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی جدا از میادین نفتی مشترک که استان گلستان هم داراست، مطالعه و اکتشاف نفتی در دریای خزر نیز از اولویت های نخست است.

دبیر مجمع نمایندگان استان همچنین خطاب به وزیر کار، گفت: بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان فاقد بعضی از پزشکان متخصص و تجهیزات به ویژه در جراحی قلب و آنژیوگرافی هستند و نیازمند توجه ویژه به این بخش هستیم.